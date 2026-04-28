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Eingestellt
NanoTech DualPrecision-Klingen
Hochpräzises Federungssystem
Digitaler Top-Spin-Motor
SkinGlide Hautkomfort-Beschichtung
Mit bis zu 150.000 Schneidevorgängen pro Minute liefern die Dual Precision Nanotech-Klingen ein spürbar glattes Ergebnis. Die 72 selbstschärfenden Klingen sind mit Nano-Partikeln verstärkt und haben extra scharfe und langlebige Klingen für Präzision zu jeder Zeit.
Um ein Ziepen und unangenehmes Gefühl zu vermeiden, verfügt der Philips S9000 Prestige über ein hochpräzises Federungssystem, das die perfekte Klingenposition für maximale Schnittpräzision gewährleistet.
Maximale Beweglichkeit für maximale Effizienz sorgt der fortschrittlichste Digitalmotor von Philips für eine präzise Rasur, unabhängig von der Gesichtskontur oder der Haardichte.
4.5
von 5
2775
Bewertungen
90%
empfehlen dieses Produkt.
Mac81
28/04/2026
Suisse
Verifizierter Käufer
Ich benutze diesen Rasierer täglich. Die Rasur ist perfekt und angenehm. Seit ca. 40 Jahren rasiere ich mich mit Philips Elektrorasierer. Habe schon div. Modelle gekauft. Allerdings könnten die mitgelieferten Präzisionstrimmer, Ohr- & Nasenhaarschneider von besserer Qualität sein, d.h. besser schneiden. Ansonsten sehr empfehlenswert.
Diese Bewertung wurde für Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Date of Use 2026-04-28
Diese Bewertung wurde für Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Date of Use 2026-04-28
kiro248
15/04/2026
Suisse
Verifizierter Käufer
Ist sehr leise. Ergibt einte saubere Rasur. Hat eine sehr gute Akku Laufzeit. Von der Ergonomie (Haptik) liegt der Rasierer nicht so gut in der Hand wie der über 12 Jahre alte Vorgänger.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver S9000 Prestige SP9840/32 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver S9000 Prestige SP9840/32 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
fas007
03/01/2025
Suisse
Verifizierter Käufer
guter Rasierer
Dieser Rasierer schneidet sehr gründlich. Beim Kinnbereich wird es etwas schwieriger, geht aber, wenn man herausgefunden hat wie man es am einfachsten macht.
Vorteile
liegt gut in der Hand
Nachteile
Kinnbereich
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver S9000 Prestige SP9885/35 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
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