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Stand-Dampfglätter 3000 Series Mit kippbarem StyleBoard
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Stand-Dampfglätter 3000 Series
Mit kippbarem StyleBoard
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Einfaches, routiniertes Glätten
Mit dem Philips Stand-Dampfglätter 3000 Series kannst du deine Kleidung dank des integrierten Bügelbretts und des großen, spitz zulaufenden Dampfglätters schneller glätten. Halte deine Garderobe keimfrei* und verleihe ihr mit dem MyEssence Duftinfusor zusätzlich einen frischen Touch.
Praktisches, kippbares StyleBoard für bessere Ergebnisse
Das kippbare StyleBoard bietet zuverlässige Unterstützung beim Glätten. Für ein einfacheres Dampfbügeln mit vollflächig hervorragenden Ergebnissen einfach den Stoff zwischen die Dampfplatte und das StyleBoard drücken.
Heizt sich in weniger als 60 Sekunden auf, sodass du im Handumdrehen bereit bist
Wann immer er gebraucht wird, ist der Stand-Dampfglätter in weniger als 60 Sekunden einsatzbereit – ideal, wenn du dich in letzter Minute noch für ein anderes Outfit entscheidest.
MyEssence für frische Düfte auf der Kleidung
Mit unserem innovativen MyEssence Duftinfusor kannst du deine Kleidung jederzeit mit deinem Lieblingsduft auffrischen.
3 Dampfeinstellungen mit starkem, gleichmäßigem Dampfstoß
Wähle deine bevorzugte Dampfeinstellung aus, um optimale Ergebnisse bei unterschiedlichen Stoffarten zu erreichen. Verwende bei dünneren Stoffen eine geringe Dampfeinstellung und bei dickeren Stoffen und Mänteln eine stärkere Einstellung.
Großer, spitz zulaufender Dampfglätterkopf aus Metall für präzises Glätten
Perfekte Präzision: Unser innovativer Dampfglätterkopf aus Metall besitzt eine große Bügelsohle und eine Präzisionsspitze, mit der sich auch schwer zugängliche Stellen wie Kragen oder der Bereich zwischen Knöpfen bequem glätten lassen.
Tötet bis zu 99,9 % der Bakterien* ab zur Auffrischung und Geruchsentfernung
Der 3000 Series glättet nicht nur Falten, sondern frischt Kleidung (oder auch Textilien, Vorhänge, Spielsachen) außerdem auf und entfernt Gerüche durch Abtöten von bis zu 99,9 % der Bakterien*.
Selteneres Nachfüllen dank des großen 2-Liter-Wasserbehälters
Großes Fassungsvermögen: Der abnehmbare, transparente 2-Liter-Wasserbehälter ist groß genug, um auch größere Mengen Wäsche zu bügeln.
Sicher auf allen bügelbaren Stoffen
Unser Dampfglätter ist für alle bügelbaren Stoffe und Kleidungsstücke geeignet. Unsere Dampfplatte kann ohne Bedenken und Gefahr von Brandflecken auf allen Kleidungsstücken angewendet werden – eine hervorragende Lösung für empfindliche Stoffe wie Seide.
Schlankes Design zur einfachen Aufbewahrung
Kleiner Platzbedarf: Dank seines intelligenten Designs nimmt der Stand-Dampfglätter nicht viel Platz in Anspruch und kann problemlos aufbewahrt werden.