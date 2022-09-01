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    • Einfaches, routiniertes Glätten Einfaches, routiniertes Glätten Einfaches, routiniertes Glätten

      Stand-Dampfglätter 3000 Series Mit kippbarem StyleBoard

      STE3170/80

      Kippbares StyleBoard für bessere Ergebnisse

      • Praktisches, kippbares StyleBoard für bessere Ergebnisse
      • Heizt sich in weniger als 60 Sekunden auf, sodass du im Handumdrehen bereit bist
      • MyEssence für frische Düfte auf der Kleidung
      • 3 Dampfeinstellungen mit starkem, gleichmäßigem Dampfstoß
      • Großer, spitz zulaufender Dampfglätterkopf aus Metall für präzises Glätten
      Alle Vorteile ansehen

      Stand-Dampfglätter 3000 Series Mit kippbarem StyleBoard

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      Stand-Dampfglätter 3000 Series
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      Stand-Dampfglätter 3000 Series

      Mit kippbarem StyleBoard

      Gesamtzeit

      recurring payment

      Einfaches, routiniertes Glätten

      Mit dem Philips Stand-Dampfglätter 3000 Series kannst du deine Kleidung dank des integrierten Bügelbretts und des großen, spitz zulaufenden Dampfglätters schneller glätten. Halte deine Garderobe keimfrei* und verleihe ihr mit dem MyEssence Duftinfusor zusätzlich einen frischen Touch.
      Praktisches, kippbares StyleBoard für bessere Ergebnisse

      Praktisches, kippbares StyleBoard für bessere Ergebnisse

      Das kippbare StyleBoard bietet zuverlässige Unterstützung beim Glätten. Für ein einfacheres Dampfbügeln mit vollflächig hervorragenden Ergebnissen einfach den Stoff zwischen die Dampfplatte und das StyleBoard drücken.

      Heizt sich in weniger als 60 Sekunden auf, sodass du im Handumdrehen bereit bist

      Heizt sich in weniger als 60 Sekunden auf, sodass du im Handumdrehen bereit bist

      Wann immer er gebraucht wird, ist der Stand-Dampfglätter in weniger als 60 Sekunden einsatzbereit – ideal, wenn du dich in letzter Minute noch für ein anderes Outfit entscheidest.

      MyEssence für frische Düfte auf der Kleidung

      MyEssence für frische Düfte auf der Kleidung

      Mit unserem innovativen MyEssence Duftinfusor kannst du deine Kleidung jederzeit mit deinem Lieblingsduft auffrischen.

      3 Dampfeinstellungen mit starkem, gleichmäßigem Dampfstoß

      3 Dampfeinstellungen mit starkem, gleichmäßigem Dampfstoß

      Wähle deine bevorzugte Dampfeinstellung aus, um optimale Ergebnisse bei unterschiedlichen Stoffarten zu erreichen. Verwende bei dünneren Stoffen eine geringe Dampfeinstellung und bei dickeren Stoffen und Mänteln eine stärkere Einstellung.

      Großer, spitz zulaufender Dampfglätterkopf aus Metall für präzises Glätten

      Großer, spitz zulaufender Dampfglätterkopf aus Metall für präzises Glätten

      Perfekte Präzision: Unser innovativer Dampfglätterkopf aus Metall besitzt eine große Bügelsohle und eine Präzisionsspitze, mit der sich auch schwer zugängliche Stellen wie Kragen oder der Bereich zwischen Knöpfen bequem glätten lassen.

      Tötet bis zu 99,9 % der Bakterien* ab zur Auffrischung und Geruchsentfernung

      Tötet bis zu 99,9 % der Bakterien* ab zur Auffrischung und Geruchsentfernung

      Der 3000 Series glättet nicht nur Falten, sondern frischt Kleidung (oder auch Textilien, Vorhänge, Spielsachen) außerdem auf und entfernt Gerüche durch Abtöten von bis zu 99,9 % der Bakterien*.

      Selteneres Nachfüllen dank des großen 2-Liter-Wasserbehälters

      Selteneres Nachfüllen dank des großen 2-Liter-Wasserbehälters

      Großes Fassungsvermögen: Der abnehmbare, transparente 2-Liter-Wasserbehälter ist groß genug, um auch größere Mengen Wäsche zu bügeln.

      Sicher auf allen bügelbaren Stoffen

      Sicher auf allen bügelbaren Stoffen

      Unser Dampfglätter ist für alle bügelbaren Stoffe und Kleidungsstücke geeignet. Unsere Dampfplatte kann ohne Bedenken und Gefahr von Brandflecken auf allen Kleidungsstücken angewendet werden – eine hervorragende Lösung für empfindliche Stoffe wie Seide.

      Schlankes Design zur einfachen Aufbewahrung

      Schlankes Design zur einfachen Aufbewahrung

      Kleiner Platzbedarf: Dank seines intelligenten Designs nimmt der Stand-Dampfglätter nicht viel Platz in Anspruch und kann problemlos aufbewahrt werden.

      Technische Daten

      • Allgemeine Daten

        Produkttyp
        Dampfglätter
        Aufheizdauer
        < 1 Minute
        Material der Bügelsohle
        Metall
        Entkalkung
        Entkalken und reinigen – Easy Rinse
        Abnehmbarer Wassertank
        Ja
        Für Leitungswasser geeignet
        Ja
        Fassungsvermögen des Wassertanks
        2 l
        Extragroße Einfüllöffnung
        Ja
        Variable Dampfeinstellungen
        3 Bräunungsstufen
        Vertikaldampf
        Ja
        Integrierter Netzstecker
        Ja
        Silikon-Dampfschlauch
        Ja
        Garantie
        2 Jahre weltweite Garantie

      • Technische Daten

        Leistung
        2.000 W
        Einsatzbereit
        < 1 Minute
        Gleichmäßiger Dampfausstoß/Dampfrate
        40 g/min
        Spannung
        220–240 V

      • Sicherheit

        Automatische Abschaltung
        Ja
        Sicher auf allen bügelbaren Stoffen
        Sogar auf empfindlichen Stoffen wie Seide

      • Gewicht und Abmessungen

        Produktabmessungen (B x H x L)
        32 x 172 x 31 cm
        Länge des Netzkabels
        1,8 m
        Länge des Schlauchkabels
        1,33 m
        Stangenabmessungen (ausgefahren)
        101 cm
        Abmessungen der Bügelmatte
        32,7 x 60,8 cm
        Größe des Bügelbretts (B x H x L)
        32 x 5 x 60 cm
        Größe des Bezugs (B x H x L)
        33 x 5 x 61 cm
        Bügeloberfläche
        60 cm
        Dicke der Schaumschicht
        5 mm
        Gewicht des Dampfglätterkopfs
        0,43 kg
        Gewicht des Bügelbretts
        0,6781 kg
        Produktgewicht
        4,23 kg
        Gesamtgewicht mit Verpackung
        2,33 kg

      • Design

        Farbe
        Schwarz

      • Zubehör/Kompatibilität

        StyleBoard
        Vertikal und neigbar
        Bügelbrettbezug – obere Schicht
        100 % Baumwolle
        Einfache Halterung für Dampfglätterkopf
        Ja
        Verstellbare Stangen
        Ja
        MyEssence Duftkappe
        Ja
        Bürste
        Ja
        Handschuh
        Ja

      • Nachhaltigkeit

        PVC-freier Schlauch
        Ja
        Verpackung
        100 % recyclingfähig
        Benutzerhandbuch
        85 % recyceltes Papier

      Badge-D2C

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      • Von einem unabhängigen Institut auf E. coli, S. aureus, C. albicans bei einer Dampfzeit von 1 Minute getestet
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