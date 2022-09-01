Défroisseur sur pied série 3000Avec planche StyleBoard inclinable
STE3170/80
Défroissage facile au quotidien
Passez moins de temps à défroisser vos vêtements avec le défroisseur sur pied Philips série 3000 grâce à sa planche intégrée et à sa grande tête. Éliminez toute bactérie* de votre garde-robe et ajoutez une touche de fraîcheur parfumée avec le diffuseur de parfum MyEssence.
Ce produit est admissible à un apaisement de la TVA
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Défroisseur sur pied série 3000 Avec planche StyleBoard inclinable
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Défroisseur sur pied série 3000
Avec planche StyleBoard inclinable
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Défroissage facile au quotidien
Planche StyleBoard inclinable pour de meilleurs résultats
Planche Styleboard inclinable
3 réglages de vapeur
Nez de plaque vapeur métallique pointu
2000W de puissance
Planche StyleBoard inclinable pour de meilleurs résultats, en toute simplicité
La planche StyleBoard inclinable maintient facilement les vêtements pendant le défroissage. Il vous suffit de comprimer le tissu entre la plaque vapeur et la planche pour le défroisser en toute simplicité. Les résultats sont impeccables de haut en bas.
Chauffe en moins de 60 s pour vous permettre de vous préparer rapidement
Lorsque en avez besoin, le défroisseur sur pied est prêt à l'emploi en moins de 60 secondes ; pratique pour repasser des tenues à la dernière minute.
MyEssence, pour rafraîchir vos vêtements avec votre parfum favori
Notre diffuseur de parfum innovant MyEssence vous permet de rafraîchir vos vêtements avec vos parfums favoris quand bon vous semble.
3 réglages de vapeur avec un débit de vapeur continu élevé
Définissez le réglage de vapeur de votre choix, pour un résultat optimal sur différents tissus. Sélectionnez une vapeur légère pour les tissus fins, et un réglage plus puissant pour les tissus épais et les manteaux.
Grande tête de défroisseur métallique pointue pour des résultats précis
Une précision optimale : notre tête de défroisseur métallique innovante est dotée d'une large semelle et dune pointe de précision conçue pour venir facilement à bout des aux zones difficiles à atteindre, telles que les cols et les espaces entre les boutons.
Élimine jusqu'à 99,9 % des bactéries* : rafraîchit et élimine les odeurs
En plus de défroisser, le défroisseur série 3000 rafraîchit également les vêtements (ainsi que les tissus d'ameublement, les rideaux et les jouets) et élimine les odeurs en neutralisant jusqu'à 99,9 % des bactéries*.
Grand réservoir d'eau de 2 l pour des remplissages moins fréquents
Repassez de grands volumes : le réservoir d'eau amovible et transparent de 2 l est suffisamment grand pour vous permettre de repasser une grande quantité de linge.
Sûr pour tous les tissus repassables
Le défroisseur peut être utilisé sur tous les tissus et vêtements repassables. Vous pouvez appuyer la plaque vapeur en toute sécurité sur n'importe quel vêtement sans risque de brûlure. Une solution idéale pour les textiles délicats tels que la soie.
Un design compact facile à ranger
Facilement adaptable : grâce à une conception intelligente, le défroisseur sur pied occupe peu de place et peut être rangé facilement.