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Eingestellt

3000 seriesOn-Ear-Kopfhörer

TAH4105WT/00

5
| (2) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Erhältlich in

Blau
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Rot
Rot
Schwarz
Schwarz
Weiß
Weiß
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Fühlen Sie sich wie auf der Tanzfläche. Diese On-Ear-Kopfhörer sorgen für klaren Sound und kraftvolle Bässe. Der gepolsterte Bügel bietet besten Komfort und mit dem matten Farbdesign genießen Sie stylisch Ihre Musik.
Alle Vorteile anzeigen

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  • 32-mm-Treiber/geschlossen

  • Leichter Bügel

  • Faltsystem für kompakte Aufbewahrung

Satte Bässe, klarer Sound

Erleben Sie Ihre besten Momente auf der Tanzfläche immer wieder von Neuem. Die 32-mm-Neodym-Treiber sorgen für satte, kräftige Bässe und klaren Sound. Das geschlossene Design sorgt für eine hervorragende Geräuschisolierung, damit Sie jede Sekunde Ihrer Lieblingstitel genießen können.

Leichter, verstellbarer, gepolsterter Bügel

Diese Kopfhörer sind in eleganten, matten Farben erhältlich und verfügen über einen gepolsterten Bügel, der so leicht ist, dass Sie ihn kaum spüren. Die weichen Ohrmuscheln sind mit eindeutigen Beschriftungen für das linke bzw. rechte Ohr versehen und können verstellt werden, bis sie perfekt sitzen.

Flach zusammenklappbares Design für einfache Aufbewahrung

Der Bass gehört Ihnen. Die Ohrmuscheln lassen sich flach zusammenklappen und nach innen drehen, sodass Sie sie bequem in Ihrer Tasche verstauen können. Klappen Sie sie einfach auf und los geht's.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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5.0

von 5

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Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

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3
2
1

27/02/2023

Suisse

Suisse

Philips Mitarbeiter(in)

Verifizierter Käufer

Das Produkt überzeugt in der eifachen Handhabung.

[Employee of philipsglobal] Einfach in der Handhabung und nicht zu wuchtig. Für eine schnelle Video-Info am PC. Preis auch super.

Vorteile

eifach, handlich

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 3000 series TAH4105BK On-Ear-Kopfhörer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 3000 series TAH4105BK On-Ear-Kopfhörer verfasst

02/01/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Ωραία ακουστικά

Όμορφα ακουστικά με ωραίο, πλούσιο ήχο, σταθερά, καθαρός ήχος και τέλειο μικρόφωνο.

Vorteile

Ωραίος καθαρός ήχος.

Nachteile

-

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 3000 series TAH4105RD Ακουστικά με στήριγμα κεφαλής verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 3000 series TAH4105RD Ακουστικά με στήριγμα κεφαλής verfasst

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