Philips Headphones App. Individuelles Erlebnis

Haben Sie das Gefühl, dass Ihrer Musik etwas fehlt? Unsere Begleit-App verfügt über EQ, einen intuitiven Equalizer, mit dem Sie den Klang optimieren und verschiedene EQ-Einstellungen einfach antippen und ausprobieren können. Außerdem können Sie über die App die Geräuschunterdrückung anpassen, Dynamic Bass aktivieren, verbundene Geräte verwalten, die Firmware aktualisieren und vieles mehr.