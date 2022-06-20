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Eingestellt
TAH9505BK/00
Noise Cancelling Pro
Integrierter Google Assistant
Bluetooth-Multipoint
Touch Control
Wenn der Song Ihre volle Aufmerksamkeit verdient, können Sie mit diesen kabellosen Kopfhörern ganz ohne Ablenkungen in die Musik eintauchen. Ein externes und ein internes Mikrofon sorgen gemeinsam für die Unterdrückung von Außengeräuschen. Decken Sie die rechte Ohrmuschel ab, um den Awareness-Modus zu aktivieren und die Welt wieder hereinzulassen.
Die runden Ohrpolster bieten ein unvergleichliches Design. Die Over-Ear-Passform erzeugt eine Dichtung, die externe Geräusche passiv isoliert. Perfekt abgestimmte 40-mm-Treiber sorgen für satte Bässe, ausgewogenen Mitten und makellose Höhen.
Optimieren Sie die Bässe, reduzieren Sie die Höhen. Mit der Philips Headphones App haben Sie die Kontrolle über Ihre Musik. Passen Sie die jeweiligen Einstellungen selbst an oder wählen Sie aus voreingestellten Soundstilen. Sie können auch durch einmaliges Antippen zwischen vorgegebenen ANC-Modi wechseln.
2.4
von 5
18
Bewertungen
20/06/2022
Suisse
Verifizierter Käufer
Preis Leistung Top !!!
Endlich mal ein gutes App dazu. ANC Einstellungen sind da sehr leicht und schnell wählbar. Langer Akku, hält was er verspricht. Angenehm zu tragen.
Vorteile
Langer Akku, kurze Ladezeit, super App
Nachteile
kein Ladegerät ( USB Kabel dabei )
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Jogi45
10/10/2022
Deutschland
Verifizierter Käufer
Der Kopfhörer hat einen sehr guten Klang
Der Kopfhörer hat einen sehr guten Klang. Er ist bequem und gut verarbeitet. Das ANC ist durchschnittlich, reicht aber aus. Mit der App kann man den Klang nach den eigenen Vorlieben einstellen. Die Akkuleistung ist gut.
Vorteile
Gute Verarbeitung, Klang und Komfort
Nachteile
Kein aptx
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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MTW64
11/09/2021
Nederland
Verifizierter Käufer
Perfect voor je iPad en iPhone
Heerlijk luisteren en om te telefoneren. Het geluid is meer dan prima. De bediening is even wennen maar werkt beter dan knopje.
Vorteile
Heerlijke en snelle bediening.
Nachteile
Geen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAH9505BK Draadloze koptelefoon voor over het oor verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Die Akkulaufzeit bzw. Wiedergabezeit ist ein ungefährer Wert und kann je nach Anwendung variieren.