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Arrêté
TAH9505BK/00
Réduction du bruit Pro
Assistant Google intégré
Multipoint Bluetooth®
Contrôle tactile
Lorsque vous voulez vous plonger dans votre musique, ce casque élimine les distractions. Un microphone externe et un microphone interne fonctionnent de concert pour filtrer le bruit externe. Couvrez la coque droite pour déclencher le mode « aware », et renouez avec le monde extérieur.
Les coques rondes donnent un style unique. Le contour d'oreille forme un joint afin de créer une isolation phonique passive avec l'extérieur. Les haut-parleurs 40 mm parfaitement réglés produisent des basses profondes, des médiums équilibrés et des hautes fréquences limpides.
Augmentez les basses. Réduisez les aigus. L'application Philips Headphones vous met aux commandes de votre musique. Réglez vous-même les niveaux ou choisissez l'un des styles de son prédéfinis. Vous pouvez également basculer entre les différents modes ANC prédéfinis d'un simple geste.
2.4
sur 6
18
Avis
Jogi45
10/10/2022
Deutschland
Acheteur vérifié
Der Kopfhörer hat einen sehr guten Klang
Der Kopfhörer hat einen sehr guten Klang. Er ist bequem und gut verarbeitet. Das ANC ist durchschnittlich, reicht aber aus. Mit der App kann man den Klang nach den eigenen Vorlieben einstellen. Die Akkuleistung ist gut.
Avantages
Gute Verarbeitung, Klang und Komfort
Contre
Kein aptx
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
20/06/2022
Suisse
Acheteur vérifié
Preis Leistung Top !!!
Endlich mal ein gutes App dazu. ANC Einstellungen sind da sehr leicht und schnell wählbar. Langer Akku, hält was er verspricht. Angenehm zu tragen.
Avantages
Langer Akku, kurze Ladezeit, super App
Contre
kein Ladegerät ( USB Kabel dabei )
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
MTW64
11/09/2021
Nederland
Acheteur vérifié
Perfect voor je iPad en iPhone
Heerlijk luisteren en om te telefoneren. Het geluid is meer dan prima. De bediening is even wennen maar werkt beter dan knopje.
Avantages
Heerlijke en snelle bediening.
Contre
Geen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAH9505BK Draadloze koptelefoon voor over het oor
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAH9505BK Draadloze koptelefoon voor over het oor
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L'autonomie de la batterie est approximative et peut varier en fonction des conditions d'utilisation.