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Arrêté

Casque circum-aural sans fil

TAH9505BK/00

2.4
| (18) Avis
Conçu pour une immersion totale
Inspiration. Motivation. Concentration. Ce casque circum-aural sans fil sera votre meilleur allié pour vous y aider, grâce à la réduction de bruit active ultra-performante et à un son clair pour les appels. L'Assistant Google entièrement intégré vous permet d'en faire plus, en mode mains libres.
Voir tous les avantages

Conçu pour une immersion totale

  • Réduction du bruit Pro

  • Assistant Google intégré

  • Multipoint Bluetooth®

  • Contrôle tactile

Réduction de bruit active hybride. Focalisez votre attention.

Réduction de bruit active hybride. Focalisez votre attention.

Lorsque vous voulez vous plonger dans votre musique, ce casque élimine les distractions. Un microphone externe et un microphone interne fonctionnent de concert pour filtrer le bruit externe. Couvrez la coque droite pour déclencher le mode « aware », et renouez avec le monde extérieur.

Contour d'oreille arrondi. Un design élégant et un son exceptionnel.

Contour d'oreille arrondi. Un design élégant et un son exceptionnel.

Les coques rondes donnent un style unique. Le contour d'oreille forme un joint afin de créer une isolation phonique passive avec l'extérieur. Les haut-parleurs 40 mm parfaitement réglés produisent des basses profondes, des médiums équilibrés et des hautes fréquences limpides.

Application Philips Headphones. Contrôle sonore personnalisé.

Application Philips Headphones. Contrôle sonore personnalisé.

Augmentez les basses. Réduisez les aigus. L'application Philips Headphones vous met aux commandes de votre musique. Réglez vous-même les niveaux ou choisissez l'un des styles de son prédéfinis. Vous pouvez également basculer entre les différents modes ANC prédéfinis d'un simple geste.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

2.4

sur 6

18

Avis

10/10/2022

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Der Kopfhörer hat einen sehr guten Klang

Der Kopfhörer hat einen sehr guten Klang. Er ist bequem und gut verarbeitet. Das ANC ist durchschnittlich, reicht aber aus. Mit der App kann man den Klang nach den eigenen Vorlieben einstellen. Die Akkuleistung ist gut.

Avantages

Gute Verarbeitung, Klang und Komfort

Contre

Kein aptx

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

20/06/2022

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Preis Leistung Top !!!

Endlich mal ein gutes App dazu. ANC Einstellungen sind da sehr leicht und schnell wählbar. Langer Akku, hält was er verspricht. Angenehm zu tragen.

Avantages

Langer Akku, kurze Ladezeit, super App

Contre

kein Ladegerät ( USB Kabel dabei )

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

11/09/2021

Nederland

Nederland

Acheteur vérifié

Perfect voor je iPad en iPhone

Heerlijk luisteren en om te telefoneren. Het geluid is meer dan prima. De bediening is even wennen maar werkt beter dan knopje.

Avantages

Heerlijke en snelle bediening.

Contre

Geen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAH9505BK Draadloze koptelefoon voor over het oor

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAH9505BK Draadloze koptelefoon voor over het oor

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