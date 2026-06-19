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Eingestellt

Philips Georg Jensen Lautsprecher

TAJS50/00

Zuhause ist, wo Ihre Musik spielt

Entspannen Sie sich mit Ihrem Bluetooth-Lautsprecher, mit dem Sie sich wie Zuhause fühlen können. Das Gerät bietet bis zu 20 Wiedergabezeit und verfügt über eine Powerbank-Funktion. Der mit Stoff bespannte Lautsprecher aus Wollmischgewebe und die Kopfplatte aus poliertem Edelstahl fügen sich selbst in die minimalistischsten Einrichtungen ideal ein.

Alle Vorteile anzeigen

Zuhause ist, wo Ihre Musik spielt

  • Bluetooth®

  • 30 W Ausgangsleistung

  • 20 Stunden Wiedergabezeit

  • Integrierte Powerbank-Funktion

Philips & Georg Jensen Kollektion

Philips & Georg Jensen Kollektion

Dieser kompakte Bluetooth-Lautsprecher, der gemeinsam mit Georg Jensen entwickelt wurde, ist einfach und doch beeindruckend. Die Kopfplatte aus poliertem Edelstahl steht im Kontrast zum haptischen Kvadrat-Lautsprechergewebe. Diskrete Markenlogos verweisen subtil auf Philips und Georg Jensen.

Lautsprecherbespannung von Kvadrat, die den Klang gut durchlässt.

Lautsprecherbespannung von Kvadrat, die den Klang gut durchlässt.

Dieser Lautsprecher ist mit einer hochwertigen Lautsprecherbespannung des High-End-Herstellers Kvadrat bezogen. Das schöne Wollmischgewebe ist akustisch gut durchlässig, sodass der Sound aus dem Lautsprecher frei in den Raum übertragen wird.

20 Stunden Wiedergabezeit. Für Stereo-Sound koppeln

20 Stunden Wiedergabezeit. Für Stereo-Sound koppeln

Der Akku bietet 20 Stunden Wiedergabezeit bei voller Ladung, und die Reichweite beträgt bis zu 20 m. Sie können ihn mit einem identischen Philips Georg Jensen-Lautsprecher koppeln, um Ihre Musik in Stereo zu genießen. Drücken Sie einfach die Taste zum Koppeln des Lautsprechers.

Technische Daten

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