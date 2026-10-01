Vous êtes chez vous dès que votre musique est là

Détendez-vous grâce à cette enceinte Bluetooth® qui vous fera vous sentir chez vous. Bénéficiez de 20 heures d'autonomie et d'une fonction énergie nomade. Le tissu en laine mélangée et la face supérieure en acier poli trouvent leur place dans tous les intérieurs, même les plus minimalistes.