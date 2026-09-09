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The Roller
Eine Ikone kehrt zurück. The Roller kombiniert echten Stereo-Sound und nahtlose Konnektivität mit seinem unverwechselbaren Stil der 80er. Kraftvoll, laut und mit tiefen, präzise definierten Bässen, die eindrucksvoll wirken und gleichzeitig kontrolliert bleiben.
Beeindruckender Sound. Retro-Look
120 W MAX (60 W RMS)
Bis zu 24 Stunden Wiedergabezeit
IP67 Staub-/Wasserschutz
The Roller sieht vielleicht noch aus wie in der Mixtape-Ära, wurde jedoch komplett neu entwickelt und liefert jetzt bis zu 120 W Maximalleistung (60 W RMS) sowie einen Bass, der tiefer geht als je zuvor. Im Freien können Sie "Moving Sound" aktivieren, damit der Bass kraftvoll bleibt und der Klang auch unter freiem Himmel klar wirkt.
Zwei 3,5-Zoll-Treiber, dedizierte Hochtöner und eine aktive Frequenzweiche arbeiten präzise zusammen und trennen Höhen und Tiefen sauber voneinander. Die beiden passiven Radiatoren sorgen für noch tiefere Bässe. Das Ergebnis? Echter Stereo-Sound mit kraftvoller Tiefe und klaren, detailreichen Höhen.
Bluetooth® 6.0 sorgt für stabiles Streaming ohne störende Unterbrechungen. Sie können das Janet XL gleichzeitig mit zwei Geräten verbinden. Alternativ können Sie ein externes Gerät über den USB-C-Anschluss anschließen und Ihre Musik direkt wiedergeben.
4.9
von 5
19
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
JanosC
09/09/2026
Deutschland
Teil der Aktion
Modernem Hightech und Retro-Stil!😎👍
Das Design hat mich sofort begeistert: eine tolle Kombination aus modernem Hightech und Retro-stil. Das Display ist scharf, die Farbtasten sehen sehr stylisch aus. Besonders schön finde ich die beleuchteten Lautsprecherkonturen mit mehreren einstellbaren Modi. Die Verarbeitung ist hochwertig, das Gewicht angenehm und der Lautsprecher gut tragbar. Der Klang ist klar und kräftig, mit sattem Bass und höher Lautstärke. Auch das Zubehör ist durch gutdacht.
Diese Bewertung wurde für Moving Sound TAMS60B kabelloser Lautsprecher verfasst
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Leonw97
08/09/2026
Deutschland
Gutes Teil für unterwegs!
Sound sehr gut, aussehen gewöhnungsbedürftig. mit ip67 auch für den Strand geeignet, auch als Powerbank geeignet mit 10.000 mah auch als Powerbank geeignet.
Vorteile
Guter Sound, lange Spielzeit
Nachteile
Aussehen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Moving Sound TAMS60Y kabelloser Lautsprecher verfasst
Date of Use 2026-09-08
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Moving Sound TAMS60Y kabelloser Lautsprecher verfasst
Date of Use 2026-09-08
Ini161
08/09/2026
Deutschland
Super Sound
Hört sich super an. Klingt, als wäre eine Riesen Anlage da
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Moving Sound TAMS60Y kabelloser Lautsprecher verfasst
Date of Use 2026-09-08
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Moving Sound TAMS60Y kabelloser Lautsprecher verfasst
Date of Use 2026-09-08
Der Name und das Logo von Bluetooth® sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. Der Name und das Logo Auracast™ sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc.
Die Schutzart IP67 bedeutet, dass der Lautsprechertreiber staubdicht ist und bis zu 30 Minuten lang in einer Tiefe von bis zu einem Meter eingetaucht werden kann.