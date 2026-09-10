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Moving SoundKabelloser Lautsprecher

TAMS80Y/00

4.9

| (25) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Erhältlich in

Black
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Yellow
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The Tube

Markante Formen. Retro-Farben. Moderne Leistung. The Tube erweckt eine Ikone der 80er mit satterem, breiterem Stereoklang und nahtloser Konnektivität zu neuem Leben. Ob bei Sessions zu Hause oder Strassenpartys: Dreh auf und lass die Musik sich ausbreiten.

Alle Vorteile anzeigen

The Tube

  • Kraftvoller Klang. Retro-Look

  • 280 W max. (140 W RMS)

  • Bis zu 24 Stunden Wiedergabezeit

  • Staubdicht/wasserdicht gemäss IP67

Eine Ikone der 80er Jahre, neu interpretiert

Eine Ikone der 80er Jahre, neu interpretiert

Unter der legendären Form von The Tube arbeitet das 2-Wege-Stereosystem mit bis zu 280 W Maximalleistung (140 W RMS – für ein breiteres und intensiveres Klangbild. Wenn die Party nach draußen verlegt wird, können Sie "Moving Sound" aktivieren und dem Bass mehr Druck verleihen. Dadurch wird der Klang auch im Freien klar.

Akustik der neuen Generation. Aktives 2-Wege-Stereosystem

Akustik der neuen Generation. Aktives 2-Wege-Stereosystem

Zwei 5,25-Zoll-Treiber, dedizierte Hochtöner und eine aktive Frequenzweiche arbeiten präzise zusammen und trennen Höhen und Tiefen sauber voneinander. Zwei passive Radiatoren sorgen für noch tiefere Bässe. Das Ergebnis? Echter Stereo-Sound mit kraftvoller Tiefe und klaren, detailreichen Höhen.

Bluetooth® Multipoint-Konnektivität und USB-Audio

Bluetooth® Multipoint-Konnektivität und USB-Audio

Bluetooth® 6.0 sorgt für stabiles Streaming ohne störende Unterbrechungen. Sie können The Tube gleichzeitig mit zwei Geräten verbinden. Alternativ können Sie ein externes Gerät über den USB-C-Anschluss anschließen und Ihre Musik direkt wiedergeben.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.9

von 5

25

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

10/09/2026

Deutschland

Deutschland

Starker Sound und richtig schönes Design

Der Philips Moving Sound TAMS80B hat mich direkt mit seinem modernen Retro-Design und seinem kraftvollen Sound überzeugt. Der Klang ist klar und detailreich, gleichzeitig liefert der Lautsprecher einen richtig satten Bass. Besonders bei Musik mit kräftigen Beats macht das Hören richtig Spaß. Sehr praktisch finde ich die kabellose Verbindung und die lange Akkulaufzeit. Mit bis zu 24 Stunden Wiedergabe ist der Lautsprecher ideal für einen ganzen Tag unterwegs oder für eine Party mit Freunden. Auch die IP67-Zertifizierung ist ein großes Plus, wenn man den Lautsprecher draußen verwenden möchte. Trotz seiner Größe lässt er sich dank Tragegriff und Schulterriemen gut transportieren. Besonders gefällt mir außerdem die Möglichkeit, zwei Geräte gleichzeitig per Bluetooth zu verbinden. Mein Fazit: Ein leistungsstarker Bluetooth-Lautsprecher mit tollem Stereo-Sound, starkem Bass, auffälligem Design und sehr guter Akkulaufzeit. Für zu Hause und unterwegs eine tolle Wahl.

Diese Bewertung wurde für Moving Sound TAMS80B kabelloser Lautsprecher verfasst

Diese Bewertung wurde für Moving Sound TAMS80B kabelloser Lautsprecher verfasst

08/09/2026

Deutschland

Deutschland

Schöne Qualität

İch habe das gewählt tolle produkte ich mag alle ich finde es toll top dizayn

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Moving Sound TAMS80Y kabelloser Lautsprecher verfasst

Date of Use 2026-09-08

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Moving Sound TAMS80Y kabelloser Lautsprecher verfasst

Date of Use 2026-09-08

08/09/2026

Deutschland

Deutschland

Toll

Die Größe sind gut, die Farbauswahl könnte größer sein. Es ist etwas teuer, allerdings für die Soundqualität ist das auch gerechtfertigt. Die Knöpfe sind auch sehr cool.

Vorteile

Guter Sound

Nachteile

Farbauswahl

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Moving Sound TAMS80Y kabelloser Lautsprecher verfasst

Date of Use 2026-09-08

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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Date of Use 2026-09-08

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Haftungsausschlüsse

  1. Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. Die Auracast™-Wortmarke und -Logos sind Marken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc.

  2. Die Schutzart IP67 bedeutet, dass der Lautsprechertreiber staubdicht ist und bis zu 30 Minuten lang in einer Tiefe von bis zu 1 m untergetaucht werden kann.