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  • Stille, wann immer Sie möchten
  • Stille, wann immer Sie möchten
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  • Stille, wann immer Sie möchten
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  • Stille, wann immer Sie möchten
  • Stille, wann immer Sie möchten
  • Stille, wann immer Sie möchten
  • Stille, wann immer Sie möchten

Eingestellt

Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio

TAPH805BK/00

4.1
| (189) Bewertungen | 83% empfehlen dieses Produkt.
Stille, wann immer Sie möchten
Hören Sie Ihre Musik, nicht den Regen. Sie können die aktive Geräuschunterdrückungsfunktion dieser kabellosen Over-Ear-Kopfhörer an Ihre Situation anpassen. Mit 30 Stunden Wiedergabezeit und flexibler Schnellladefunktion sind Sie für die gesamte Reise bestens gerüstet.
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Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung

Stille, wann immer Sie möchten

  • 40-mm-Treiber/geschlossen

  • Over-Ear

30 Stunden Wiedergabezeit oder Sprechzeit (25 Stunden mit aktivierter Geräuschunterdrückung)

Welche Reise Sie auch antreten – diese Kopfhörer sind der Aufgabe gewachsen. Einmal Aufladen dauert nur 2 Stunden. Bei deaktivierter Geräuschunterdrückungsfunktion erhalten Sie 30 Stunden Wiedergabezeit (oder Sprechzeit) und bei aktivierter Funktion 25 Stunden. Zwei Stufen für schnelles Aufladen: Mit den Schnellladefunktionen Rapid Charge und Quick Charge erhalten Sie 2 bzw. 6 Stunden mehr Wiedergabezeit.

Aktive Geräuschunterdrückung. Nur du und deine Musik.

Dank der aktiven Geräuschunterdrückung können Sie alles hinter sich lassen. Schalten Sie den Lärm im Zug oder im Büro einfach per Tastendruck aus. Wenn Sie unterwegs sind, können Sie mit dem Leistungsmodus gleichzeitig Musik hören und auf die Straßengeräusche achten.

Glatter, verstellbarer Bügel. Weiche Ohrpolster.

Von der Playlist bis zum Podcast – perfekt abgestimmte akustische Neodym-Treiber sorgen für tiefe Bässe und klare Mitteltöne. Die weichen Ohrpolster decken Ihr gesamtes Ohr ab und sorgen so für eine Abdichtung, die Außengeräusche passiv isoliert. Der Bügel ist leicht, einfach zu verstellen und verfügt über eine glatte Oberfläche: So können Sie sicher sein, dass sich der Kopfhörer nicht im Haar verwickelt.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.1

von 5

189

Bewertungen

83%

empfehlen dieses Produkt.

28/05/2020

België

België

Excellent casque , bonne surprise

Excellent casque audio, une très bonne surprise. Un casque d un très bon son , aussi bien dans les graves que dans les aigus et sans aucun bruit extérieur. Très simple d utilisation avec ces commandes tactiles, un maintenant parfait et un confort sur la tête, une fonction pour le smarphone avec un micro performant. Une batterie avec une autonomie de 30 heures.Une boite de transport de qualitée et très design, Excellent casque audio, une très bonne surprise. Un casque d un très bon son , aussi bien dans les graves que dans les aigus et sans aucun bruit extérieur. Très simple d utilisation avec ces commandes tactiles, un maintenant parfait et un confort sur la tête, une fonction pour le smarphone avec un micro performant. Une batterie avec une autonomie de 30 heures.Une boite de transport de qualitée et très design,Exe

Vorteile

Son ,fonction tactile, design, batterie

Nachteile

Aucun

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAPH805BK Casque circum-aural sans fil avec Hi-Res Audio verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAPH805BK Casque circum-aural sans fil avec Hi-Res Audio verfasst

21/05/2020

België

België

Ce casque est un très bon produit

Ce nouveau casque audio de Philips est vraiment une agréable découverte. J’ai pu le tester pendant plusieurs jours et je suis très satisfaite des résultats. Le son du casque est vraiment top, de très bonne qualité et très agréable à l’oreille. Le réducteur de son est très efficace et permet d’écouter sa musique sans les bruits extérieurs. J’ai été aussi surprise de son autonomie. A peine 5 minutes de charge et vous avez de quoi écouter de la musique pendant des heures. Charge à fond c’est plusieurs jours de musique. Le casque est aussi très confortable et grâce à un poids léger ne dérange pas sur la tête. Ce casque est un très bon produit pour un prix super correct pour sa qualité.

Vorteile

Autonomie, qualité du son, design

Nachteile

chargement avec fil

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAPH805BK Casque circum-aural sans fil avec Hi-Res Audio verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAPH805BK Casque circum-aural sans fil avec Hi-Res Audio verfasst

20/05/2020

België

België

Super casque

Qualité sonore exceptionnelle avec une réelle suppression des bruits. Un des rares casques avec un temps de chargement rapide seulement 5 min de charge permet une utilisation de 2 heures. En plus le sentiment de confort n'est pas seulement présent sur la tête mais aussi sur les oreilles - un produit de qualité! Le fonctionnement tactile ultra facile à utiliser: à glisser, taper ou appuyer. En résumé - aucun regret et je recommande cet article

Vorteile

Rapport qualité excellent

Nachteile

aucun

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAPH805BK Casque circum-aural sans fil avec Hi-Res Audio verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAPH805BK Casque circum-aural sans fil avec Hi-Res Audio verfasst

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