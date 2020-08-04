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Arrêté

Casque circum-aural sans fil avec Hi-Res Audio

TAPH805BK/00

4.1
| (189) Avis | 83% recommandent ce produit
Contrôlez le silence
Écoutez votre musique, pas le bruit. Contrôlez la fonction de réduction active du bruit sur ce casque circum-aural sans fil, afin de vous adapter aux circonstances. Avec ses 30 heures d'autonomie et sa fonction de charge rapide, vous êtes paré pour tout votre voyage.
Voir tous les avantages

Casque circum-aural sans fil à réduction active du bruit

Contrôlez le silence

  • HP 40 mm/conception arrière fermée

  • Circum-aural

30 heures d'autonomie en lecture ou en conversation (25 h avec l'ANC)

Ce casque répond à vos besoins pour tous les voyages. Il se recharge en seulement 2 heures. Bénéficiez de 30 heures d'autonomie en lecture (ou en conversation) sans la réduction active du bruit, et de 25 heures avec. Les deux niveaux de charge rapide – Charge rapide et Charge éclair – vous apportent 2 ou 6 heures d'autonomie supplémentaire.

Suppression active du bruit (ANC) : concentrez-vous sur la musique

Faites le vide autour de vous avec la réduction de bruit active. Isolez-vous du bruit dans le train ou le bureau à la simple pression d'un bouton. Lorsque vous êtes à l'extérieur, vous pouvez écouter votre musique tout en restant attentif aux bruits de la rue grâce au mode « aware ».

Arceau doux et réglable, coussinets de coque doux

Qu'il s'agisse d'une playlist ou d'un podcast, les haut-parleurs acoustiques en néodyme parfaitement réglés produisent des basses profondes et des médiums clairs. Les coussinets doux des coques recouvrent entièrement vos oreilles, afin de créer une isolation phonique passive avec l'extérieur. L'arceau est léger, facile à régler et lisse pour ne pas accrocher les cheveux.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.1

sur 6

189

Avis

83%

recommandent ce produit

04/08/2020

France

France

Il tient ses promesses!

**Avis de Testeurs** Après 4 semaines de test pour ce casque audio, je peux affirmer qu’il en vaut la peine. Le prix annoncé par rapport ses performances en font un concurrent redoutable face à certains modèles plus haut de gamme. Je note en premier lieu son étonnante autonomie. En 4 semaines, avec une utilisation quotidienne de 2 à 3h, je n’ai pas dû le charger plus de trois fois. La technologie de réduction de bruits, bien que légèrement moins efficace que d’autres modèles à plus gros budget, fait clairement l’affaire. Le mode Ambient Sound reste un facteur qui m’a agréablement surpris, permettant d’écouter sa musique en fond tout en pouvant entendre de façon très claire tous les sons extérieurs. Il est plutôt confortable, je change même d’avis sur les coussins des oreillettes et de l’arc du casque que je jugeais légèrement trop rigides. Il se sont assouplis au fur et à mesure de l’utilisation de celui-ci. Si je devais juger un point négatif, ce serait son design, trop simple selon moi. Je ne trouve pas qu’il se différencie des autres. Je jugeais également la puissance sonore un peu faible mais en changeant de téléphone, j’ai pu remarquer une amélioration. Je recommande donc vivement ce casque qui selon moi a fait ses preuves étant donné ses capacités et son prix défiant fièrement ses adversaires.

Avantages

Réduction de bruit/Autonomie/Confort

Contre

Design

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAPH805BK Casque circum-aural sans fil avec Hi-Res Audio

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAPH805BK Casque circum-aural sans fil avec Hi-Res Audio

30/07/2020

France

France

Pureté du son

Le son est impeccable et juste incroyable. L autonomie est elle aussi parfaite, très peu de temps de charge et une autonomie de plus de 24 heures. Niveau encombrement, il est hyper léger et reste discret. Je le recommande vivement pour celles et ceux qui recherchent un casque audio qui fait le job.

Avantages

Son incroyable

Contre

Rien

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAPH805BK Casque circum-aural sans fil avec Hi-Res Audio

Oui, je recommande ce produit

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30/07/2020

France

France

un excellent casque

Un casque d'une très grande qualité, même si mes correspondant m'ont souvent dit trop entendre le vent lors d'appel en extérieur, probablement du à une trop grande sensibilité des micros. A part ce petit soucis, c'est un casque très confortable car portant des lunettes, j'ai souvent eu des casques qui au bout d'un certain temps rendaient mes oreilles douloureuses.

Avantages

L'ANC et l'ambient sound

Contre

sensibilité du micro trop élevé

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAPH805BK Casque circum-aural sans fil avec Hi-Res Audio

Oui, je recommande ce produit

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