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Arrêté
TAPH805BK/00
HP 40 mm/conception arrière fermée
Circum-aural
Ce casque répond à vos besoins pour tous les voyages. Il se recharge en seulement 2 heures. Bénéficiez de 30 heures d'autonomie en lecture (ou en conversation) sans la réduction active du bruit, et de 25 heures avec. Les deux niveaux de charge rapide – Charge rapide et Charge éclair – vous apportent 2 ou 6 heures d'autonomie supplémentaire.
Faites le vide autour de vous avec la réduction de bruit active. Isolez-vous du bruit dans le train ou le bureau à la simple pression d'un bouton. Lorsque vous êtes à l'extérieur, vous pouvez écouter votre musique tout en restant attentif aux bruits de la rue grâce au mode « aware ».
Qu'il s'agisse d'une playlist ou d'un podcast, les haut-parleurs acoustiques en néodyme parfaitement réglés produisent des basses profondes et des médiums clairs. Les coussinets doux des coques recouvrent entièrement vos oreilles, afin de créer une isolation phonique passive avec l'extérieur. L'arceau est léger, facile à régler et lisse pour ne pas accrocher les cheveux.
4.1
sur 6
189
Avis
83%
recommandent ce produit
Diegobrn
04/08/2020
France
Il tient ses promesses!
**Avis de Testeurs** Après 4 semaines de test pour ce casque audio, je peux affirmer qu’il en vaut la peine. Le prix annoncé par rapport ses performances en font un concurrent redoutable face à certains modèles plus haut de gamme. Je note en premier lieu son étonnante autonomie. En 4 semaines, avec une utilisation quotidienne de 2 à 3h, je n’ai pas dû le charger plus de trois fois. La technologie de réduction de bruits, bien que légèrement moins efficace que d’autres modèles à plus gros budget, fait clairement l’affaire. Le mode Ambient Sound reste un facteur qui m’a agréablement surpris, permettant d’écouter sa musique en fond tout en pouvant entendre de façon très claire tous les sons extérieurs. Il est plutôt confortable, je change même d’avis sur les coussins des oreillettes et de l’arc du casque que je jugeais légèrement trop rigides. Il se sont assouplis au fur et à mesure de l’utilisation de celui-ci. Si je devais juger un point négatif, ce serait son design, trop simple selon moi. Je ne trouve pas qu’il se différencie des autres. Je jugeais également la puissance sonore un peu faible mais en changeant de téléphone, j’ai pu remarquer une amélioration. Je recommande donc vivement ce casque qui selon moi a fait ses preuves étant donné ses capacités et son prix défiant fièrement ses adversaires.
Avantages
Réduction de bruit/Autonomie/Confort
Contre
Design
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAPH805BK Casque circum-aural sans fil avec Hi-Res Audio
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAPH805BK Casque circum-aural sans fil avec Hi-Res Audio
Mimi1234
30/07/2020
France
Pureté du son
Le son est impeccable et juste incroyable. L autonomie est elle aussi parfaite, très peu de temps de charge et une autonomie de plus de 24 heures. Niveau encombrement, il est hyper léger et reste discret. Je le recommande vivement pour celles et ceux qui recherchent un casque audio qui fait le job.
Avantages
Son incroyable
Contre
Rien
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAPH805BK Casque circum-aural sans fil avec Hi-Res Audio
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAPH805BK Casque circum-aural sans fil avec Hi-Res Audio
g.delbecques
30/07/2020
France
un excellent casque
Un casque d'une très grande qualité, même si mes correspondant m'ont souvent dit trop entendre le vent lors d'appel en extérieur, probablement du à une trop grande sensibilité des micros. A part ce petit soucis, c'est un casque très confortable car portant des lunettes, j'ai souvent eu des casques qui au bout d'un certain temps rendaient mes oreilles douloureuses.
Avantages
L'ANC et l'ambient sound
Contre
sensibilité du micro trop élevé
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAPH805BK Casque circum-aural sans fil avec Hi-Res Audio
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAPH805BK Casque circum-aural sans fil avec Hi-Res Audio
Les résultats réels peuvent varier