**Avis de testeurs** J'ai eu l'occasion de tester ce casque, par chance , j'en cherchais un qui puisse m'isoler du bruit de l'environnement pour une totale immersion et concentration. Quelle belle découverte ! un casque super-léger vraiment on le sent pas il fait partie de nous. Au début quand j'ai vu sa taille un peu grand , je me suis dit " cela va être lourd !" car j'ai besoin pour le télétravail de rester des heures et finalement non, on l’oublierait presque. Les coussinets sont super confort ce qui est important sur une longue durée. Son autonomie au top ! il dure énormément de temps 2 jours sans charge en usage quotidien bien sûr tout dépend également du volume utilisé . Sa charge rapide est juste incroyable, 5 minutes vous avez déjà 3 heures, quand j'oublie je ne panique pas car je sais qu'en le chargeant un peu je pourrai l'utiliser rapidement. Il est accompagné d'une housse souple, pour pouvoir le transporter avec soi et le protéger en même temps, cela est très pratique ! Le casque est pliable . Sa fonctionnalité tactile est agréable, on peut monter le son rapidement etc. Les sons sont super avec une palette de basses et d'aiguës . L'écoute musicale se fait dans la meilleure des manières, l'impression de se retrouver dans un concert si je ferme les yeux . Le "Noise Canceling" ou la technologie antibruit est une découverte pour moi et c'est ce que je cherchais pour une prochaine acquisition, et on est en totale immersion, quand on est dans les transports ou si un chantier se trouve à proximité , n'importe quel bruit ambiant est totalement supprimé , cela est pratique quand on a besoin de s'isoler pour avoir une meilleure concentration .Bien évidemment on peut activer ce mode quand le besoin s'en ressent et le désactiver à tout moment . Ce casque est un petit bijou de technologie, avec un rapport qualité-prix au top ! je vous le conseille vivement. Vraiment l'essayer c'est l'adopter..