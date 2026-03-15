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Offene True Wireless Earbuds
Mit Ohrklemme
Bis zu 28 Stunden Wiedergabezeit
Bluetooth-Multipoint
Diese offenen Earbuds lassen sich leicht, aber sicher an Ihr Außenohr klemmen. Dank des flexiblen Gelenks können Sie den Halt für maximalen Komfort anpassen. Präzise Luftleitungstreiber leiten den Sound in Ihren Gehörgang, ohne ihn abzudichten, sodass Sie auch Ihre unmittelbare Umgebung wahrnehmen können.
7 Stunden Wiedergabezeit bei vollständiger Ladung. Mit der Ladetasche erhalten Sie weitere 21 Stunden und mit einer schnellen 15-minütigen Ladung eine zusätzliche Stunde Wiedergabezeit. Eine vollständige Aufladung der Earbuds dauert 2 Stunden. Im Mono-Modus können Sie einen Earbud nutzen, während der andere aufgeladen wird.
Dank der erweiterten Bluetooth-Konnektivität erhalten Sie eine stabilere Verbindung für nahtloses Streaming. Außerdem können Sie sich mit zwei Bluetooth-Geräten gleichzeitig verbinden. Genießen Sie Ihre Playlist, oder hören Sie Ihren Lieblings-Podcast ohne Störungen.
5.0
von 5
2
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Dominus1973
15/03/2026
Nederland
Verifizierter Käufer
Zeer goede oortjes, licht en blijven zitten
Ik gebruik ze nu al een tijdje voor mijn werk als taxi chauffeur en het is voor mij echt een top product. Zitten als gegoten en zijn heel makkelijk in gebruik en hebben ook een goed volume. 1 klein nadeeltje misschien, ze hebben geen noice canceling wat eventueel van pas zou komen als ik 130 rijd in de avond. Door deze goede ervaring met de open-ear oortjes, zal mijn volgende aankoop ook weer dezelfde zijn! (let op, als je ze net 1 of 2 dagen gebruikt, dan moet je oor er even aan wennen, vooral als je ze direct 8 uur om hebt maar daarna zitten ze goed zonder last te hebben) Bleutooth is ook helemaal geweldig!, heb ze gedeeld met 2 telefoons voor oproepen (privé en werk) en beide worden direct geconnect!
Vorteile
Zit goed, erg licht, goede connectie bleutooth, goed geluid
Nachteile
Geen noise cancelling, knopje om gesprekken op te nemen is te klein
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 2000 series TAQ2000BK Draadloze open-ear oortjes verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 2000 series TAQ2000BK Draadloze open-ear oortjes verfasst
Sestante44
21/01/2026
Italia
Verifizierter Käufer
Ottimo acquisto TAQ2000BK Auricolari True Wireles
si ascolta benissimo ; è leggera, facile sa usare la scatolina di ricarica è efficiente
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 2000 series TAQ2000BK Auricolari True Wireless open-ear verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 2000 series TAQ2000BK Auricolari True Wireless open-ear verfasst