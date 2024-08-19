Suchbegriffe

      Radiowecker

      TAR3305/12

      Aufstehen und bereit in den Tag starten

      Dieser digitale UKW-Radiowecker ist schlicht und einfach. Zahlreiche Voreinstellungen machen das Navigieren der Radiosender zum Kinderspiel und Sie können den Alarm so einstellen, dass Sie mit einer langsam ansteigenden Lautstärke aufwachen. Möchten Sie weiterschlafen? Einfach Arm ausstrecken und die Schlummertaste drücken.

      Radiowecker

      Aufstehen und bereit in den Tag starten

      • Digitaler UKW-Tuner
      • Zwei Alarme

      UKW-Digitalradio

      Der UKW-Tuner sorgt für klaren Empfang und Sie können bis zu 10 Senderspeicher für Ihre Lieblingssender einrichten. Auf dem Display wird die Uhrzeit deutlich angezeigt.

      Sleep-Timer. Schlafen Sie mit Radiomusik ein

      Schlafen Sie mit Ihrem Lieblings-Radiosender im Hintergrund sanft ein. Sie können den Sleep-Timer so einstellen, dass der Radiosender bis zu 2 Stunden lang wiedergegeben wird. Nach Ablauf der voreingestellten Zeit schaltet sich das Radio aus.

      Zwei Alarme. Ein Wecker, zwei Weckrufe

      Mit der doppelten Weckfunktion können Sie zwei verschiedene Alarme einstellen und die Funktion für sanftes Wecken erhöht die Lautstärke des Radios allmählich, um Ihnen den Start in den Tag zu erleichtern.

      Batteriesicherung bei Stromausfall

      Dieser Wecker verfügt über eine Batteriesicherung. Bei einem Stromausfall müssen Sie die Uhrzeit daher nicht neu einstellen und auch die Weckeinstellungen bleiben erhalten.

      Technische Daten

      • Ton

        Ausgangsleistung (RMS)
        200 mW
        Soundsystem
        Mono

      • Lautsprecher

        Full-Range-Treiberdurchmesser
        2" (5 cm)
        Anzahl der Full-Range-Treiber
        1

      • Konnektivität

        Bluetooth
        Nein
        Audio-Eingang
        Nein

      • Tuner/Empfang/Übertragung

        Antenne
        UKW-Antenne
        Frequenzbänder
        UKW
        Anzahl voreingestellter Sender
        10
        RDS
        Nein
        UKW-Frequenzbereich
        87,5 bis 108  MHz

      • Leistung

        Standby-Stromverbrauch
        <1 W
        Art der Stromversorgung
        DC-Eingang
        Reservebatterie
        2 AAA (nicht im Lieferumfang enthalten)
        AC-Eingangsleistung
        100 bis 240 V, 50/60 Hz
        Betriebs-Stromverbrauch
        <3 W

      • Verpackungsmaße

        Höhe
        17  cm
        Verpackungsart
        Box
        Regalaufstellung
        Liegend
        Breite
        13.6  cm
        Tiefe
        6  cm
        Anzahl der enthaltenen Produkte
        1
        Bruttogewicht
        0.349  kg
        Nettogewicht
        0.204  kg
        Eigengewicht
        0.145  kg

      • Produktabmessungen

        Höhe
        5.4  cm
        Breite
        13.1  cm
        Tiefe
        13.1  cm
        Gewicht
        0.203  kg

      • Zubehör

        Mitgeliefertes Zubehör
        • Garantiezertifikat
        • Kurzanleitung
        • Netzadapter

      • Wecker

        Alarmquelle
        • UKW-Radio
        • Summer
        Anzahl Alarme
        2
        Sleep-Timer
        15/30/60/90/120 min
        Schlummerfunktion (Alarmwiederholung)
        Ja, 9 Min.

      • Uhr

        Anzeige
        LED
        Typ
        Digital

      Was ist in der Verpackung?

      Weitere enthaltene Artikel

      • Garantiezertifikat
      • Kurzanleitung
      Support für dieses Produkt erhalten

      Suchen Sie nach Tipps zu Produkten, FAQs, Bedienungsanleitungen sowie Informationen zur Sicherheit und Konformität.

