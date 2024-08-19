Réveillez-vous du bon pied

Simplifiez-vous la vie avec ce radio-réveil FM numérique. Ses nombreuses présélections facilitent la recherche de stations, et vous pouvez régler l'alarme pour qu'elle vous réveille au son d'une radio dont le volume augmente progressivement. Vous souhaitez dormir un peu plus longtemps ? Il vous suffit d'appuyer sur le bouton de répétition de l'alarme.