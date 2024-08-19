Autres articles dans la boîte
- Certificat de garantie
- Guide de démarrage rapide
TAR3305/12
Réveillez-vous du bon pied
Simplifiez-vous la vie avec ce radio-réveil FM numérique. Ses nombreuses présélections facilitent la recherche de stations, et vous pouvez régler l'alarme pour qu'elle vous réveille au son d'une radio dont le volume augmente progressivement. Vous souhaitez dormir un peu plus longtemps ? Il vous suffit d'appuyer sur le bouton de répétition de l'alarme.Voir tous les avantages
Radio-réveil
Le tuner FM offre une réception parfaitement claire, et vous pouvez définir jusqu'à 10 présélections pour vos stations favorites. L'heure est parfaitement lisible sur l'écran.
Profitez d'un sommeil réparateur avec votre station préférée en fond sonore. Vous pouvez régler la mise en veille programmable pour écouter la radio pendant un maximum de 2 heures. Une fois le temps prédéfini écoulé, la radio s'éteint.
La fonction de double alarme vous permet de définir deux alarmes différentes, tandis que la fonction d'alarme avec volume progressif déclenche une alarme au volume croissant pour vous réveiller graduellement.
Ce réveil est équipé d'une batterie de secours. En cas de panne de courant, vous n'aurez pas besoin de régler à nouveau l'horloge et vos réglages d'alarme seront sauvegardés.
