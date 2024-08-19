Termes recherchés

FR
DE
0

Panier

Votre panier ne contient aucun élément.

    • Réveillez-vous du bon pied Réveillez-vous du bon pied Réveillez-vous du bon pied

      Radio-réveil

      TAR3305/12

      Réveillez-vous du bon pied

      Simplifiez-vous la vie avec ce radio-réveil FM numérique. Ses nombreuses présélections facilitent la recherche de stations, et vous pouvez régler l'alarme pour qu'elle vous réveille au son d'une radio dont le volume augmente progressivement. Vous souhaitez dormir un peu plus longtemps ? Il vous suffit d'appuyer sur le bouton de répétition de l'alarme.

      Voir tous les avantages

      Radio-réveil

      Produits similaires

      Afficher tous les Radio et radio-réveil

      Coffret exclusif Philips Créez un lot pour recevoir gratuitement 1 article

      Tous vos besoins satisfaits en un seul achat

      Prix du lot

      Sauter cette étape

      Sélectionnez l'un des éléments suivants : Sélectionnez l'un des produits suivants :

      Ajouter des accessoires

      Ce produit
      Radio-réveil
      - {discount-value}

      Radio-réveil

      total

      recurring payment

      Réveillez-vous du bon pied

      • Tuner numérique FM
      • Double alarme

      Radio FM numérique

      Le tuner FM offre une réception parfaitement claire, et vous pouvez définir jusqu'à 10 présélections pour vos stations favorites. L'heure est parfaitement lisible sur l'écran.

      Arrêt programmé. Endormez-vous avec la radio en fond sonore.

      Profitez d'un sommeil réparateur avec votre station préférée en fond sonore. Vous pouvez régler la mise en veille programmable pour écouter la radio pendant un maximum de 2 heures. Une fois le temps prédéfini écoulé, la radio s'éteint.

      Double alarme. Un réveil, deux alarmes.

      La fonction de double alarme vous permet de définir deux alarmes différentes, tandis que la fonction d'alarme avec volume progressif déclenche une alarme au volume croissant pour vous réveiller graduellement.

      Batterie de secours en cas de panne de courant

      Ce réveil est équipé d'une batterie de secours. En cas de panne de courant, vous n'aurez pas besoin de régler à nouveau l'horloge et vos réglages d'alarme seront sauvegardés.

      Spécificités Techniques

      • Niveau sonore

        Puissance de sortie (RMS)
        200 mW
        Système audio
        Mono

      • Enceintes

        Diamètre du/des haut-parleur(s) à large bande
        2"
        Nombre de haut-parleurs à large bande
        1

      • Connectivité

        Bluetooth®
        Non
        Entrée audio
        Non

      • Tuner/réception/transmission

        Antenne
        Antenne FM
        Bandes du tuner
        FM
        Nombre de stations présélectionnées
        10
        RDS
        Non
        Plage de fréquences FM
        de 87,5 à 108  MHz

      • Alimentation

        Consommation en veille
        < 1 W
        Type d'alimentation
        Entrée CC
        Piles de secours
        AAA x2 (non incluses)
        Entrée secteur
        100-240 V, 50-60 Hz
        Consommation électrique en fonctionnement
        < 3 W

      • Dimensions du produit emballé

        Hauteur
        17  cm
        Type d'emballage
        Boîte
        Type d'installation en rayon
        Disposition
        Largeur
        13.6  cm
        Profondeur
        6  cm
        Nombre de produits inclus
        1
        Poids brut
        0.349  kg
        Poids net
        0.204  kg
        Poids à vide
        0.145  kg

      • Dimensions du produit

        Hauteur
        5.4  cm
        Largeur
        13.1  cm
        Profondeur
        13.1  cm
        Poids
        0.203  kg

      • Accessoires

        Accessoires fournis
        • Certificat de garantie
        • Guide de démarrage rapide
        • Adaptateur secteur CA

      • Alarme

        Source d'alarme
        • Radio FM
        • Buzzer
        Nombre d'alarmes
        2
        Arrêt programmé
        15/30/60/90/120 min
        Fonction de répétition de l'alarme (snooze)
        Oui, 9 min

      • Horloge

        Écran
        LED
        Type
        Numérique

      Contenu de l'emballage

      Autres articles dans la boîte

      • Certificat de garantie
      • Guide de démarrage rapide
      Badge-D2C

      Rechercher de l'assistance pour ce produit

      Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.

      Produits suggérés

      Produits récemment consultés

      Notation globale

      Soyez le premier à donner votre avis sur cet article

      Warranty icon

      Nous garantissons la qualité pour une tranquillité d'esprit durable.

      Consultez notre politique de garantie
      Refurbishment icon

      Nous donnons une seconde vie aux produits grâce aux éditions reconditionnées.*

      Découvrez nos produits mieux que neufs.
      Parts and accessories

      Nous vous aidons à remplacer les pièces, et non le produit entier*

      Achetez des pièces et accessoires
      Sustainability icon

      Nous assumons la responsabilité de notre impact sur l'environnement

      En savoir plus sur nos objectifs de développement durable

      *Applicable uniquement pour les produits de soins corporels, puériculture et les appareils domestiques.

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Tous droits réservés.

      Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.