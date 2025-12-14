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TAS2000B/00
PRD-13490110
LED-Lichtshow
Bass+ und Auracast™
20 Stunden Wiedergabezeit
Handgelenkschlaufe und spritzwassergeschützt
4.8
von 5
8
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Ohdorian
14/12/2025
Italia
Ottimo sound
Ottimo altoparlante, sto provando questo altoparlante da circa un mese e mi piace tantissimo ha un sound molto potente per le sue dimensioni, bassi bilanciati benissimo e inoltre è molto semplice da collegare con bluetooth e cosa gradita il fatto che non perde il segnale, ha degli altoparlanti potenti e chiari con delle luci che puoi cambiare manualmente o disattivare molto rilassanti
Vorteile
Sound potente
Nachteile
Nulla
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAS2000B Altoparlante wireless verfasst
Date of Use 2024-11-14
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAS2000B Altoparlante wireless verfasst
Date of Use 2024-11-14
FraBolda86
12/12/2025
Italia
Ottimo suono, leggero e semplice da settare
Sto provando da circa un mese l’autoparlante portatile della PHILIPS, modello TAS2000B/00. La connessione è estremamente semplice, basta cliccare sull’icona del Bluetooth e compare nei dispositivi da poter collegare sul proprio telefono. Si può scegliere il colore delle luci laterali e si accendono e spengono a ritmo della musica per creare una super atmosfera. La durata della batteria è notevole, si scarica dopo tantissimi utilizzi. È presente anche un comodo cordino per trasportarla in sicurezza. La qualità del suono è buona, ed è super potente nonostante le dimensioni. E’ possibile scaricare anche un’applicazione per gestire i bassi, le luci e tutte le impostazioni del suono. Fondamentale per chi è sempre in movimento e vuole avere sempre la musica con se.
Diese Bewertung wurde für TAS2000B Altoparlante wireless verfasst
Date of Use 2025-11-12
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Date of Use 2025-11-12
Debora.87
03/12/2025
Italia
Ottima qualità del suono
La musica è una mia passione da sempre e poterla portare sempre con me senza rinunciare alla qualità del suono mi ha convinto a provare questo altoparlante wireless. Devo dire che sono rimasta molto soddisfatta perché ho trovato un audio di ottima qualità e ho adorato condividere la mia musica con i miei amici. È inoltre possibile accendere delle luci di diversi colori, con vari effetti, che accompagnano la musica e migliorano il mood dell’ascolto. La batteria dura fino a 20 ore con una singola carica, quindi non c’è il rischio di scaricarsi all’improvviso se ci si organizza bene. Data la mia esperienza con questo altoparlante, posso consigliarne vivamente l’acquisto.
Diese Bewertung wurde für TAS2000B Altoparlante wireless verfasst
Date of Use 2025-11-03
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Date of Use 2025-11-03
Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken im Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. Die Auracast™-Wortmarke und -Logos sind Marken im Eigentum von Bluetooth SIG, Inc.
Die Schutzart IPX5 bedeutet, dass der Lautsprecher gegen Strahlwasser geschützt ist.