Perfekte Abdichtung, hervorragende passive Geräuschisolierung

Egal, wie hart Sie trainieren, diese Kopfhörer bleiben an Ort und Stelle. Flexible Wingtips passen sich dem Außenohr an. Dank der austauschbaren Ohrstöpselkappen aus Gummi in den Größen klein, mittel und groß finden Sie den perfekten Sitz im Ohr.