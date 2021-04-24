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  • Schluss mit Kabeln.
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Eingestellt

7000 seriesKabellose Kopfhörer

TAST702BK/00

3.4
| (9) Bewertungen
Schluss mit Kabeln.
Diese In-Ear True Wireless Sportkopfhörer lieben es, wenn Sie schwitzen. Dank Spritzwasserschutz gemäß IPX5 und UV-Reinigungstechnologie macht ihnen auch das schweißtreibendste Training nichts aus. Mit der tragbaren Ladetasche können Sie bis zu 24 Stunden Musik hören.
Alle Vorteile anzeigen

Uneingeschränkt trainieren.

Schluss mit Kabeln.

  • 6-mm-Treiber/geschlossen

  • In-Ear

  • 6+18 Stunden Wiedergabezeit

  • Sicherer Sitz

Weiche gummierte Wingtips. Bequem und sicher.

Die austauschbaren Gummi-Ohrstöpsel sorgen für eine perfekte Abdichtung. Flexible Wingtips passen sich dem Außenohr an. Egal, wie hart Sie trainieren, diese Sportkopfhörer bleiben dort, wo Sie sie brauchen.

Perfekte Abdichtung, hervorragende passive Geräuschisolierung

Egal, wie hart Sie trainieren, diese Kopfhörer bleiben an Ort und Stelle. Flexible Wingtips passen sich dem Außenohr an. Dank der austauschbaren Ohrstöpselkappen aus Gummi in den Größen klein, mittel und groß finden Sie den perfekten Sitz im Ohr.

Intelligente Kopplung. Bluetooth-Gerät automatisch suchen.

Mit den benutzerfreundlichen Tasten können Sie Ihre Wiedergabeliste anhalten und Anrufe entgegennehmen, ohne Ihr Smartphone berühren zu müssen. Die Kopfhörer sind bereit zum Koppeln, sobald Sie Bluetooth einschalten. Sobald sie gekoppelt sind, speichern sie das letzte Gerät, mit dem sie gekoppelt waren.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.4

von 5

9

Bewertungen

3

24/04/2021

España

España

TIENE BUENAS FUNCIONES

ES EL PRODUCTO QUE ESTADO BUSCANDO A MIS NECESIDADES

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 7000 series TAST702BK Auriculares inalámbricos verfasst

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Diese Bewertung wurde für 7000 series TAST702BK Auriculares inalámbricos verfasst

24/03/2021

Italia

Italia

TOP TOP TOP

Ho scelto questi auricolari per il mio allenamento quotidiano. La connessione sempre stabile, Vestibilità perfetta, Suono nitido e buon isolamento dallo spazio esterno, durata della batteria infinita . Un plus inaspettato la sterilizzazione degli stessi grazie ai raggi UV posti nel case di ricarica TOP

Vorteile

Ottimo isolamento acustico, Ottimo tempo di durata della batteria, Vestibilità al top gli auricolari rimangono incollati all'orecchio anche quando ci si muove

Nachteile

non semplicissima la prima configurazione Bluetooth

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 7000 series TAST702BK Cuffia wireless verfasst

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Diese Bewertung wurde für 7000 series TAST702BK Cuffia wireless verfasst

20/06/2020

Sverige

Sverige

Bra för löpning!

Jag springer mycket och har tyckt att mina gamla In-earlurar varit lite läskiga av allt äckel-päckel. Köpte dessa lurar som rengörs när man lägger ner dom i behållaren. Smidigt sätt att ha fräscha lurar!

Vorteile

Tar bort äckel-päckel

Nachteile

Nej

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 7000 series TAST702BK Trådlösa hörlurar verfasst

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Diese Bewertung wurde für 7000 series TAST702BK Trådlösa hörlurar verfasst

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