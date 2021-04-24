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Arrêté
TAST702BK/00
HP 6 mm/conception arrière fermée
Intra-auriculaire
6 + 18 h d'autonomie
Maintien parfait
Les embouts en caoutchouc interchangeables garantissent une étanchéité parfaite. Les ailettes flexibles s'adaptent en toute sécurité sous la saillie de votre oreille. Quelle que soit l'intensité de votre entraînement, ces écouteurs sport restent bien en place.
Quelle que soit l'intensité de votre entraînement, ces écouteurs restent en place. Les ailettes flexibles s'adaptent en toute sécurité sous la saillie de votre oreille. Les embouts en caoutchouc interchangeables de taille petite, moyenne ou grande vous permettent de trouver l'ajustement intra-auriculaire parfait pour vous.
Les boutons pratiques vous permettent d’interrompre votre liste de lecture et de prendre des appels, le tout sans passer par votre téléphone intelligent. Le casque d’écoute est prêt à coupler dès l’instant où vous activez la liaison Bluetooth. Une fois jumelé, il retient le dernier périphérique avec lequel il a été couplé.
3.4
sur 6
9
Avis
FRANK1313
24/04/2021
España
TIENE BUENAS FUNCIONES
ES EL PRODUCTO QUE ESTADO BUSCANDO A MIS NECESIDADES
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 7000 series TAST702BK Auriculares inalámbricos
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 7000 series TAST702BK Auriculares inalámbricos
Aldo787
24/03/2021
Italia
TOP TOP TOP
Ho scelto questi auricolari per il mio allenamento quotidiano. La connessione sempre stabile, Vestibilità perfetta, Suono nitido e buon isolamento dallo spazio esterno, durata della batteria infinita . Un plus inaspettato la sterilizzazione degli stessi grazie ai raggi UV posti nel case di ricarica TOP
Avantages
Ottimo isolamento acustico, Ottimo tempo di durata della batteria, Vestibilità al top gli auricolari rimangono incollati all'orecchio anche quando ci si muove
Contre
non semplicissima la prima configurazione Bluetooth
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 7000 series TAST702BK Cuffia wireless
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 7000 series TAST702BK Cuffia wireless
Löp-Aspen
20/06/2020
Sverige
Bra för löpning!
Jag springer mycket och har tyckt att mina gamla In-earlurar varit lite läskiga av allt äckel-päckel. Köpte dessa lurar som rengörs när man lägger ner dom i behållaren. Smidigt sätt att ha fräscha lurar!
Avantages
Tar bort äckel-päckel
Contre
Nej
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 7000 series TAST702BK Trådlösa hörlurar
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 7000 series TAST702BK Trådlösa hörlurar
Les résultats réels peuvent varier