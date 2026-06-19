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TAT2100BK/00
Erhältlich in
Kleine Buds. Bequeme Passform
Natürlicher Klang. Dynamischer Bass
4-Mikrofon-Technologie
Ladetasche im Taschenformat
Die strukturierten SecureFit Earbuds sorgen für eine Passform, der sich leichter und bequemer anfühlt, und gleichzeitig für eine gute Abdichtung für noch besseren Sound passt. Mit Funktionen wie dynamischem Bass können Sie Ihre Lieblingsmusik auch bei leiser Wiedergabe genießen.
Dank der Kompatibilität mit den neuesten Bluetooth® 6.0 Geräten können Sie ohne lästige Störungen im Klang streamen und zwei Geräte gleichzeitig verbinden. Android Fast Pair und Microsoft Swift Pair werden ebenfalls unterstützt.
Diese Kopfhörer verfügen über ein Setup mit vier Mikrofonen. Zwei davon arbeiten mit einem KI-basierten Algorithmus zur Rauschreduzierung zusammen und sorgen so für besonders klare Anrufe. Selbst in einem belebten Café wird Ihre Stimme klar übertragen, ohne dass Ihr Gesprächspartner von Umgebungsgeräuschen abgelenkt wird.
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