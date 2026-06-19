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Echte kabellose Kopfhörer

TAT2149WT/00

Erhältlich in

Schwarz
Schwarz
Weiß
Weiß

Winzig, aber leistungsstark

Mit ihrem überaus bequemen Design fühlen sich diese winzigen True-Wireless-Ohrhörer den ganzen Tag lang gut an und sehen dabei auch noch gut aus! Trotz ihrer geringen Grösse liefern sie grossartigen Klang und zusätzliche Bässe bei niedriger Lautstärke. Unterwegs? Das Case lässt sich sogar an einem Schlüsselring befestigen.

Alle Vorteile anzeigen

Winzig, aber leistungsstark

  • Winzige True-Wireless-Ohrhörer

  • Ladecase für den Schlüsselring

  • Natürlicher Klang. Dynamic Bass

  • Klare Anrufe

Winzige Ohrhörer. Superbequemer Sitz

Winzige Ohrhörer. Superbequemer Sitz

Unsere bisher kleinsten True-Wireless-Ohrhörer überzeugen mit einem flachen Design, das hervorragend sitzt und sich angenehm anfühlt – selbst wenn Sie sie den ganzen Tag tragen. Die Ohrhörer sitzen in der Ohrmuschel, sodass kein Ohrpassstück in Ihren Gehörgang eindringt. Falls Sie etwas mehr Halt benötigen, stehen drei Grössen von Silikonhüllen (im Lieferumfang enthalten) zur Auswahl.

Grossartiger Klang selbst bei geringer Lautstärke mit Dynamic Bass

Grossartiger Klang selbst bei geringer Lautstärke mit Dynamic Bass

Diese True-Wireless-Ohrhörer sind zwar klein, doch Sie müssen die Lautstärke nicht aufdrehen, um den besten Klang aus ihren 10 mm-Treibern herauszuholen. Aktivieren Sie Dynamic Bass über den linken Ohrhörer oder die Philips Headphones App, und geniessen Sie die volle Kraft Ihrer Lieblings-Basslines selbst bei leiser Wiedergabe.

Klare Anrufe. Man hört, was Sie sagen

Klare Anrufe. Man hört, was Sie sagen

Bei Anrufen ist Ihre Stimme klar und deutlich zu hören. Ein separates Mikrofon erfasst den Klang Ihrer Stimme, während ein Algorithmus zur Geräuschreduzierung einen Teil der Umgebungsgeräusche dämpft.

Technische Daten

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