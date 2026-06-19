Winzig, aber leistungsstark

Mit ihrem überaus bequemen Design fühlen sich diese winzigen True-Wireless-Ohrhörer den ganzen Tag lang gut an und sehen dabei auch noch gut aus! Trotz ihrer geringen Grösse liefern sie grossartigen Klang und zusätzliche Bässe bei niedriger Lautstärke. Unterwegs? Das Case lässt sich sogar an einem Schlüsselring befestigen.