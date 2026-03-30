Philips Headphones App. Individuelles Erlebnis

Haben Sie das Gefühl, dass Ihrer Musik etwas fehlt? Unsere Begleit-App verfügt über EQ, einen intuitiven Equalizer, mit dem Sie den Klang optimieren und verschiedene EQ-Einstellungen einfach antippen und erkunden können. Sie können die App auch verwenden, um dynamischen Bass zu aktivieren, verbundene Geräte zu verwalten, Firmware zu aktualisieren und vieles mehr.