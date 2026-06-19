Abtauchen dank Noise Cancelling Pro

Genießen Sie ein noch intensiveres Erlebnis mit Noise Cancelling, welches externe Geräusche für ein ungestörtes Hörvergnügen ausblendet. Tippen Sie auf einen Earbud, um den Awareness-Modus zu aktivieren, damit Sie hören können, was um Sie herum geschieht. Sie können über die Philips Headphones App die Intensität des Noise Cancelling anpassen oder die Reduzierung von Windgeräuschen aktivieren.