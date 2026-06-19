Mode d'écoute Conversation pour les conversations en face à face

Ces écouteurs peuvent vous aider à mieux entendre l'interlocuteur ou l'interlocutrice en face de vous ! Il vous suffit d'appuyer sur l'écouteur gauche pour activer le mode d'écoute Conversation. Vous pouvez également utiliser l'application Philips Headphones. Les micros à faisceau captent la voix de la personne en face de vous, tandis que la réduction de bruit filtre les sons ambiants.