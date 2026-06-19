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Casque True Wireless

TAT6908BK/00

Des écouteurs à l'aise en société
Profitez de votre musique. Appréciez vos podcasts. Déjeunez entre amis. Ces écouteurs True Wireless à réduction de bruit offrent un son exceptionnel, tandis que leurs modes d'écoute personnalisables vous permettent de mieux entendre vos interlocuteurs. Et ils sont très confortables.
Voir tous les avantages

Des écouteurs à l'aise en société

  • Un son naturel et détaillé

  • Réduction de bruit Pro

  • Mode d'écoute Conversation

  • Des appels plus clairs en déplacement

Une immersion totale avec réduction de bruit Pro

Une immersion totale avec réduction de bruit Pro

Profitez d'une expérience plus immersive grâce à la réduction de bruit qui élimine les bruits extérieurs pour une écoute sans distraction. Pour entendre ce qui se passe autour de vous, appuyez sur un écouteur afin d'activer le mode « aware ». Vous pouvez régler le niveau de réduction de bruit ou activer la réduction du bruit du vent via l'application Philips Headphones.

Mode d'écoute Conversation pour les conversations en face à face

Mode d'écoute Conversation pour les conversations en face à face

Ces écouteurs peuvent vous aider à mieux entendre l'interlocuteur ou l'interlocutrice en face de vous ! Il vous suffit d'appuyer sur l'écouteur gauche pour activer le mode d'écoute Conversation. Vous pouvez également utiliser l'application Philips Headphones. Les micros à faisceau captent la voix de la personne en face de vous, tandis que la réduction de bruit filtre les sons ambiants.

Mode personnel Mon écoute. Passez le test auditif intégré à l'application !

Mode personnel Mon écoute. Passez le test auditif intégré à l'application !

Un simple test auditif dans l'application Philips Headphones vous permet de créer un mode d'écoute personnel adapté à la façon dont vous entendez les différentes fréquences dans chaque oreille. Vous pouvez ensuite utiliser l'application pour adapter votre profil personnalisé ou régler les écouteurs gauche et droit individuellement à tout moment.

Spécificités Techniques

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