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TAT8506BK/00
Noise Cancelling Pro
Reduzierung von Windgeräuschen
Anspruchsvolles Design
Universelle Passform
Konzentrieren Sie sich auf das, was Sie hören möchten. Hybrid Noise Cancelling verwendet mehrere Mikrofone und eine erweiterte Audioverarbeitung, um externe Geräusche zu unterdrücken. Aktivieren Sie den Awareness-Modus, indem Sie einen Earbud berühren und reduzieren Sie Windgeräusche über die Philips Headphones App.
Ob Lieder oder Podcast – perfekt abgestimmte 13-mm-Treiber bieten satte Bässe und atemberaubende Klarheit. Der Ton wird angehalten, wenn Sie einen Earbud herausnehmen. Der optimale Codec für Ihr iOS- oder Android-Gerät wird automatisch ausgewählt. Genießen Sie erstklassigen Sound, egal, welchen Streaming-Dienst Sie nutzen.
Das runde Design dieser Earbuds ist ein echter Hingucker und Sie können sich für eine dunkle oder helle Farbe entscheiden, die zu Ihrem Look passt. Sechs verschiedene Größen der Silikon-Ohrstöpsel und ein zusätzliches Paar aus Comply-Schaumstoff sorgen für eine sichere, bequeme Passform.
Auszeichnungen
3.9
von 5
16
Bewertungen
R. aus FN
05/10/2024
Deutschland
Verifizierter Käufer
Klarer natürlicher Klang, Multipoint-Bluetooth
Sowohl beim Musik hören vom Handy als auch Filme schauen von einer Apple TV Box gibt es vollen Klanggenuss. Immer automatisch mit dem richtigen Gerät verbunden.
Vorteile
voler natürlicher Klang, mehrere Gerät passend verbinden
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAT8506WT True Wireless Kopfhörer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ajnat
13/01/2024
Deutschland
Verifizierter Käufer
Die In Ear Kopfhörer haben ein super Sound
Sie sind mit verschiedenen Größen für die Ohr Aufsätze ausgestattet sodass jeder seine Größe wie er es benötigt benutzen kann. Der Sound ist fantastisch und mann kann sie ohne probleme über die nacht zum schlafen drinnen lassen. Das ladecase sieht sehr hochwertig aus.
Vorteile
Super Sound, sehr Bequem, und tolles ladecase
Nachteile
Relativ groß
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAT8506BK True Wireless Kopfhörer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Gabi92
13/07/2022
Deutschland
Perfekter Sitz-Komfort, ausgezeichneter Klang
Es hat sich echt gelohnt ein paar Euros mehr aus zu geben. Die Philips klingen einfach wunderbar, sitzen sehr angenehm und mit der praktischen Ladeschale kann ich laaaaange damit Musik hören.
Vorteile
Ausgezeichneter Klang, Sitz-Komfort
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAT8506BK True Wireless Kopfhörer verfasst
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