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Eingestellt
TAUN102BK/00
6-mm-Treiber/geschlossen
In-Ear
7 Stunden Wiedergabezeit
Mit der Schnellladetechnologie erhalten Sie schnelle Energie, wenn der Akku fast leer ist. Mit nur fünf Minuten Ladezeit erreichen Sie so 90 Minuten Wiedergabezeit.
Die In-Ear-Kopfhörer verfügen über magnetische, kannelierte Earbuds, die praktisch und einfach aufbewahrt werden können. Im hinteren Teil der Earbuds befinden sich Magnete, sodass sie aneinanderhängen - kein undurchsichtiges Kabelgewirr mehr. Klicken Sie sie einfach mit der Rückseite aneinander mit dem flachen Kabel zu einem Bündel zusammen, und verstauen Sie sie in Ihrer Tasche, wo Sie sie jederzeit einfach wieder hervorholen können – nie wieder Kabelsalat.
2.8
von 5
4
Bewertungen
ESFL
07/04/2020
España
Calidad de sonido y duración bateria.
Me gusta el diseño del auricular, la duración de la batería y la calidad del sonido.
Vorteile
Peso, muy comodos y faciles de cargar. Buen precio para se de "marca".
Nachteile
El cable, claro, pero para esto ya hay otros modelos TWS en el mercado.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono verfasst
H Oosterhuis
18/09/2020
Nederland
mooi geluid voor redelijke prijs
Draadloos goed geluid. Speelt 7 uur. Goede basweergave. Met equalizer software - vaak standaard maar lastig vindbaar - op smartphone of PC kan dit geluidsbeeld worden aangepast. Makkelijk te verbinden m.b.v. bluetooth. Grappig dat een stem in je oor aangeeft of de oordoppen uit of aan staan. Ook wordt geld of verbinding geslaagd is.
Vorteile
goed geluid; handzaam, snel oplaadbaar, goede instelmogelijkheden, lange speelduur van 7 uur
Nachteile
te kleine knoppen, pasvorm minder confortabel
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 3000 series TAUN102BK Draadloze hoofdtelefoon met microfoon verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 3000 series TAUN102BK Draadloze hoofdtelefoon met microfoon verfasst
DonnaMaka
13/11/2023
España
AUDIO TIEMBLA A RATOS Y AVISA DE BAT BAJA AL 50%
Los compré por la mañana. Los cargué 2 horas según instrucciones. Lo empareje sin problema , pero al rato el audio se puso a temblar como si perdiera la señal. decidí esperar a ver si era momentáneo , pero no. Por si fuera poco al 50% de bateria una voz te informa cada 2 minutos de batería baja, al 20% lo entiendo , pero al 50%? Muy molesto. Mañana los devuelvo!
Vorteile
ligereza del producto
Nachteile
lo antes mencionado
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