Écouteurs profilés magnétiques simplifiant le rangement

Vos écouteurs intra-auriculaires sont profilés et magnétiques, ce qui simplifie leur rangement. Grâce aux aimants intégrés à l'arrière de chaque écouteur, ils se fixent l'un à l'autre, ce qui évite qu'ils ne s'emmêlent. Aimantez-les simplement dos à dos, faites-en une boule avec le câble plat anti-nœuds et rangez-les dans votre sac. Vous les ressortirez pour les réutiliser sans aucune difficulté plus tard.