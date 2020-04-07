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Arrêté
TAUN102BK/00
Transducteurs 6mm / fermés à l'arrière
Intra-auriculaires
Autonomie de 7 heures
La technologie de chargement rapide vous donne une charge rapide quand la batterie est presque déchargée. Seulement 15 minutes de charge vous donnent 90 minutes de lecture.
Ce casque d’écoute comprend des écouteurs-boutons magnétiques et cannelés qui facilitent grandement leur rangement. Les aimants intégrés à l’arrière garantissent que les écouteurs restent toujours ensemble sans s’emmêler grâce à leur câble anti-enchevêtrement. Il vous suffit de les coller l’un à l’autre et de les déposer dans votre sac sans vous soucier du temps qu’il vous faudra pour les en sortir et démêler les nœuds.
2.8
sur 6
4
Avis
ESFL
07/04/2020
España
Calidad de sonido y duración bateria.
Me gusta el diseño del auricular, la duración de la batería y la calidad del sonido.
Avantages
Peso, muy comodos y faciles de cargar. Buen precio para se de "marca".
Contre
El cable, claro, pero para esto ya hay otros modelos TWS en el mercado.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono
H Oosterhuis
18/09/2020
Nederland
mooi geluid voor redelijke prijs
Draadloos goed geluid. Speelt 7 uur. Goede basweergave. Met equalizer software - vaak standaard maar lastig vindbaar - op smartphone of PC kan dit geluidsbeeld worden aangepast. Makkelijk te verbinden m.b.v. bluetooth. Grappig dat een stem in je oor aangeeft of de oordoppen uit of aan staan. Ook wordt geld of verbinding geslaagd is.
Avantages
goed geluid; handzaam, snel oplaadbaar, goede instelmogelijkheden, lange speelduur van 7 uur
Contre
te kleine knoppen, pasvorm minder confortabel
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 3000 series TAUN102BK Draadloze hoofdtelefoon met microfoon
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 3000 series TAUN102BK Draadloze hoofdtelefoon met microfoon
DonnaMaka
13/11/2023
España
AUDIO TIEMBLA A RATOS Y AVISA DE BAT BAJA AL 50%
Los compré por la mañana. Los cargué 2 horas según instrucciones. Lo empareje sin problema , pero al rato el audio se puso a temblar como si perdiera la señal. decidí esperar a ver si era momentáneo , pero no. Por si fuera poco al 50% de bateria una voz te informa cada 2 minutos de batería baja, al 20% lo entiendo , pero al 50%? Muy molesto. Mañana los devuelvo!
Avantages
ligereza del producto
Contre
lo antes mencionado
Cet avis a été rédigé pour 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono
Cet avis a été rédigé pour 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono