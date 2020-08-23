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Eingestellt
WACS700/22
Erleben Sie Ihre CDs – kabellos in jedem Raum
Speichern Sie Ihre gesamte CD-Musiksammlung auf einer 40 GB Festplatte und genießen den Sound in allen Räumen! Sie können sich in jedem Raum eine andere Musik anhören. Ihre Lieblingsmusik kann Sie auch auf Schritt und Tritt begleiten. Die Fernbedienung hat ein integriertes Display.
Durch das kabellose Streaming können Sie sich das zeitraubende Herunterladen und Speichern großer Dateien auf Ihrem Audiogerät ersparen. Ganz im Gegenteil, Sie können Ihre Lieblingstitel hören, während die Musik kontinuierlich an alle Music Stations gleichzeitig übertragen wird. Ihre Musik wird dank Music Follows Me zum ständigen Begleiter im Haus – ohne erneutes Navigieren bzw. das erneute Starten der Wiedergabe. Music Broadcast übermittelt Ihre Wunschmusik gleichzeitig vom Center an alle Stationen. Und dank My Room, My Music kann jedes Familienmitglied in jedem Raum mit einem Wireless Music Center bzw. einer Station seine Musik aus der Sammlung auswählen und wiedergeben.
Dank der großen Festplattenspeicherkapazität (40 GB) können Sie digitale Musikdateien, genauer gesagt bis zu 750 CDs Ihrer Musiksammlung mühelos speichern. Durch die enorm hohe Aufnahmegeschwindigkeit können Sie einen bestimmten Musiktitel nahezu zeitgleich wiedergeben.
Universal Plug & Play ist eine Industrienorm, durch die Sie jedes beliebige Universal Plug & Play-kompatible Gerät zum Empfangen oder Übertragen von Musikdaten anschließen können. Ihr Wireless Music Center nutzt Universal Plug & Play für einen einfachen, standardisierten Anschluss an andere Universal Plug & Play-kompatible Geräte. Das Anschließen Ihres Wireless Music Center an andere Mediengeräte zum Empfangen und Übertragen von Inhalten wird so zum Kinderspiel.
2.7
von 5
11
Bewertungen
23/08/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
gut
sehr guter klangtolles desegn guter emfang volle leistung
Vorteile
gute funktion
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Streamium WACS700 Wireless Music Center & Station verfasst
Datum der Verwendung 2018-08-23
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Streamium WACS700 Wireless Music Center & Station verfasst
Datum der Verwendung 2018-08-23
Fjcm91
17/04/2020
España
Encantado!
Es un equipo estupendo, tiene una nitidez de sonido incomparable a otros tipos de cadena, por tan alta que pongas la musica se escucha nitida y clara, tiene una capacidad enorme de almacenamiento, puedes grabar cd, canciones de la radio o via Aux. Yo ya lo tengo hace exactamente 13 años y estoy cada dia mas contentento con el.
Vorteile
Sonido y Capacidad de almacenamiento.
Nachteile
Ninguna
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Streamium WACS700 Wireless Music Center y Satélite verfasst
Datum der Verwendung 2018-04-17
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Streamium WACS700 Wireless Music Center y Satélite verfasst
Datum der Verwendung 2018-04-17
sonny
09/10/2011
Nederland
goed buiten verwachting
hallo ik heb een wachs700 alles naar wens, het geluid kan gewoon niet beter een klein min puntje ,wil ik nog even zeggen ik had het leuk gevonden dat de stations die erbij zijn ook met de radio ontvangst konden streamen voordeel hiervan is dat je geen extra kabel aansluiting nodig bent per station Maar goed dat er een komplete forum over dit produkt is gemaakt door de consumenten,hier heb ik veel steun aan gehad groetjes sonny
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Streamium WACS700 Draadloos Music Center en Music Station verfasst
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Aktuelle Kapazität geringer