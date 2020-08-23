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Arrêté

StreamiumCentre Streamium et satellite

WACS700/22

2.7

| (11) Avis

La musique que vous aimez n'est plus réservée à une seule pièce

Stockez votre collection de CD sur un disque dur de 40 Go et accédez ainsi à toute votre musique depuis n'importe quelle pièce. Vous avez la possibilité d'écouter une musique différente dans chaque pièce et de naviguer à travers toute votre musique grâce à la télécommande interactive avec afficheur LCD intégré.

Voir tous les avantages

La musique que vous aimez n'est plus réservée à une seule pièce

Diffusion sans fil entre le centre Streamium et les satellites

Diffusion sans fil entre le centre Streamium et les satellites

Grâce à la diffusion sans fil, vous n'avez plus besoin de télécharger et stocker de gros fichiers sur votre appareil audio. Vous pouvez écouter vos morceaux préférés directement sur tous les satellites... en même temps. Écoutez votre musique dans toutes les pièces grâce à la fonction « Ma musique me suit » sans devoir parcourir à nouveau toutes les pistes et relancer la lecture. La fonction « Ma musique partout » diffuse simultanément votre musique depuis le Centre Streamium sur tous les satellites. Et avec la fonction « Chacun sa musique », chaque membre de la famille peut écouter les morceaux sélectionnés dans sa collection musicale depuis n'importe quelle pièce de la maison équipée d'un Centre Streamium ou d'un satellite.

Disque dur de 40 Go pour stocker et écouter jusqu'à 750 CD

Le disque dur de 40 Go vous offre une grande capacité de stockage pour stocker votre musique : vous enregistrez jusqu'à 750 CD dans l'appareil et, grâce à sa vitesse d'enregistrement accélérée, vous pouvez aisément encoder un disque pendant que vous l'écoutez.

Diffusion sans fil à partir du PC via UPnP

Le standard Universal Plug-and-Play vous permet de vous connecter à n'importe quel périphérique compatible pour lui envoyer de la musique ou en recevoir. Grâce à la technologie Universal Plug-and-Play, votre centre Streamium garantit un moyen aisé et normalisé de communiquer avec les autres appareils compatibles Universal Plug-and-Play. Vous pouvez également raccorder votre centre Streamium pour envoyer ou recevoir d'autres formes de contenus multimédias.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

2.7

sur 6

11

Avis

23/08/2020

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

gut

sehr guter klangtolles desegn guter emfang volle leistung

Avantages

gute funktion

Contre

keine

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Streamium WACS700 Wireless Music Center & Station

Date d'utilisation 2018-08-23

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Streamium WACS700 Wireless Music Center & Station

Date d'utilisation 2018-08-23

17/04/2020

España

España

Encantado!

Es un equipo estupendo, tiene una nitidez de sonido incomparable a otros tipos de cadena, por tan alta que pongas la musica se escucha nitida y clara, tiene una capacidad enorme de almacenamiento, puedes grabar cd, canciones de la radio o via Aux. Yo ya lo tengo hace exactamente 13 años y estoy cada dia mas contentento con el.

Avantages

Sonido y Capacidad de almacenamiento.

Contre

Ninguna

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Streamium WACS700 Wireless Music Center y Satélite

Date d'utilisation 2018-04-17

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Streamium WACS700 Wireless Music Center y Satélite

Date d'utilisation 2018-04-17

09/10/2011

Nederland

Nederland

goed buiten verwachting

hallo ik heb een wachs700 alles naar wens, het geluid kan gewoon niet beter een klein min puntje ,wil ik nog even zeggen ik had het leuk gevonden dat de stations die erbij zijn ook met de radio ontvangst konden streamen voordeel hiervan is dat je geen extra kabel aansluiting nodig bent per station Maar goed dat er een komplete forum over dit produkt is gemaakt door de consumenten,hier heb ik veel steun aan gehad groetjes sonny

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Streamium WACS700 Draadloos Music Center en Music Station

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Streamium WACS700 Draadloos Music Center en Music Station

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