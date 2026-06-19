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XC3131/01
Starke Saugkraft mit PowerCyclone 8-Technologie
LED-Düse für Hartböden, damit kein Staub entgeht
Bis zu 60 Min. im Eco und 15 Min. im Turbo (2)
Inklusive Aqua-Modul zum Wischen
2 Modi, 2x Zubehör, Wandhalterung mit Aufbewahrung
PowerCyclone 8 und PowerBlade Digitalmotor arbeiten Hand in Hand, um energieeffizient einen starken Luftstrom von bis zu 820 L/min (3)zu erzeugen. Das Ergebnis? Gründliches Aufsaugen von Staub und Schmutz bei längerer Akkulaufzeit – insbesondere auf Hartböden.
Mache jeden Zug zählbar mit unserer LED-Düse, die bis zu 99% (4) des Staubs und Schmutzes auf höchster Stufe einfängt. Sie beleuchtet winzige Staubpartikel, indem sie Licht im perfekten Winkel ausstrahlt, sodass du genau weißt, wo du reinigen musst. Die Düse ist so konzipiert, dass sie extrem nah an Wänden und Kanten entlanggleitet und hartnäckige Schmutzpartikel aufnimmt. So bleibt kein Staubkorn zurück.
In Schränken, in Ecken oder in der Höhe – kein Problem mit dem Philips 3000. Er lässt sich im Nu in einen Handstaubsauger umwandeln und ist dadurch leicht zu transportieren. Mit der langen Fugendüse werden enge Stellen erreicht. Das 2-in-1-Kombiwerkzeug lässt sich einfach zwischen einer weichen Bürste zum Abstauben empfindlicher Oberflächen und einer breiten Fugendüse zum Reinigen schwieriger Ecken wechseln.
Bewertungen
(1) Eco-Modus, nur Handgerät
(2) Eco-Modus, nur Handgerät / Turbo-Modus, nur Handgerät
(3) Im Turbo-Modus
(4) In Turbo-Modus,auf Hartböden
(5) Eco-Modus, nur Handgerät / Turbo-Modus, nur Handgerät
(6) >0,5 μm Partikelgröße
(7) Auf Hartböden mit Trockendüse
(8) Turbomodus, nur Handgerät