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  • Bodenreinigungslösung
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Philips BodenreinigerFür alle Hartböden geeignet

XV1792/01

1 Auszeichnung

Bodenreinigungslösung
Der Philips Bodenreiniger wurde für alle Arten von Hartböden entwickelt und entfernt effektiv Fett, Flecken und klebrigen Schmutz. Er ist mit Philips Staubsaugern mit Nasswischfunktion für ein gründliches Reinigungsergebnis kompatibel
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für alle Hartböden

Bodenreinigungslösung

  • Für alle Hartböden geeignet

  • Entfernt Fett, Flecken und klebrigen Schmutz

  • Eine Flasche enthält bis zu 25 Reinigungsanwendungen

  • Mit allen Philips Nassreinigern kompatibel

Konzentrierte Reinigungsformel

Für die richtige Dosierung ist eine Dosierkappe im Lieferumfang enthalten. 10 ml auf 1 vollen Wasserbehälter, insgesamt 25 Reinigungsvorgänge pro Flasche.

Haustier- und familienfreundliche Formel

Haustier- und familienfreundliche Formel bei bestimmungsgemäßer Verwendung

Effektive Reinigungslösung für alle Hartböden

Die Boden-Nassreinigungsgeräte von Philips sorgen für optimierte und professionelle Reinigungsergebnisse bei Laminat, Parkett, Holz, Fliesen, Marmor, Beton, PVC und anderen Oberflächen

Technische Daten

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Auszeichnungen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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