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XV1792/01
XW7263/11
XW9463/11
XW9465/11
XC3131/01
XC3131/61
XW9384/01
XC3132/01
XC3133/01
XC7053/01
XC7055/01
Für alle Hartböden geeignet
Entfernt Fett, Flecken und klebrigen Schmutz
Eine Flasche enthält bis zu 25 Reinigungsanwendungen
Mit allen Philips Nassreinigern kompatibel
Für die richtige Dosierung ist eine Dosierkappe im Lieferumfang enthalten. 10 ml auf 1 vollen Wasserbehälter, insgesamt 25 Reinigungsvorgänge pro Flasche.
Haustier- und familienfreundliche Formel bei bestimmungsgemäßer Verwendung
Die Boden-Nassreinigungsgeräte von Philips sorgen für optimierte und professionelle Reinigungsergebnisse bei Laminat, Parkett, Holz, Fliesen, Marmor, Beton, PVC und anderen Oberflächen
Auszeichnungen
Bewertungen