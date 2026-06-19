ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Ein makelos sauberes Zuhause mit einer Akkuladung
  • Ein makelos sauberes Zuhause mit einer Akkuladung
  • Ein makelos sauberes Zuhause mit einer Akkuladung
  • Ein makelos sauberes Zuhause mit einer Akkuladung
  • Ein makelos sauberes Zuhause mit einer Akkuladung
  • Ein makelos sauberes Zuhause mit einer Akkuladung
  • Ein makelos sauberes Zuhause mit einer Akkuladung
  • Ein makelos sauberes Zuhause mit einer Akkuladung
  • Ein makelos sauberes Zuhause mit einer Akkuladung
  • Ein makelos sauberes Zuhause mit einer Akkuladung
  • Ein makelos sauberes Zuhause mit einer Akkuladung
  • Ein makelos sauberes Zuhause mit einer Akkuladung
  • Ein makelos sauberes Zuhause mit einer Akkuladung
  • Ein makelos sauberes Zuhause mit einer Akkuladung

7000 SeriesKabelloser Akku-Staubsauger Aqua

XC7055/01

1 Auszeichnung

Ein makelos sauberes Zuhause mit einer Akkuladung
Du möchtest saubere Böden- ganz mühelos? Entdecke den Philips Akkusauger 7000, dein ultimativer kabelloser Begleiter. Maximale Sauberkeit, minimaler Akkuverbrauch(2), dank PowerCyclone 12, für ein sauberes Zuhause mit einer Akkuladung(8)
Alle Vorteile anzeigen

Bis zu 80 min Akku(1) Höchstleistung im ganzen Haus

Ein makelos sauberes Zuhause mit einer Akkuladung

  • Überlegene Saugleistung dank PowerCyclone 12

  • TriActive-Düse passt sich deinem Bodentyp an

  • Längste Laufzeit - 80 Min. im Eco-Modus (1)

  • Enthält Aqua-Modul zum Wischen

  • Maximale Vielseitigkeit: 4 Tier- & LED-Düsen

PowerCyclone12: Maximale Saugkraft & längste Laufzeit(7)

PowerCyclone12: Maximale Saugkraft & längste Laufzeit(7)

Die PowerCyclone 12 Technologie und der PowerBlade Digitalmotor arbeiten zusammen, um energieeffizient einen starken Luftstrom (bis zu 1080 L/min) (4) zu erzeugen. Die von der Luftfahrttechnik inspirierte PowerCyclone 12 Technologie reinigt Staub und Schmutz außergewöhnlich gründlich. So bietet der Staubsauger eine leistungsstarke Reinigung auf allen Böden, ohne dass der Akku vorzeitig schlapp macht. Mit diesem kabellosen Staubsauger genießt Du leistungsstarke und langanhaltende Reinigung in Deinem Zuhause.

TriActive Smart LED-Düse erkennt Bodenart und passt sich an

TriActive Smart LED-Düse erkennt Bodenart und passt sich an

Die TriActive Smart LED-Düse wurde mit dreifacher Wirkung konzipiert, um bis zu 99,9% Staub und Schmutz in einem Zug(5) auf verschiedenen Bodenarten zu entfernen. Der Akkusauger passt die Saugkraft deiner Bodenart an und ermöglicht es dir die Helligkeit der LED-Leuchten anzupassen, damit selbst kleinste Staubpartikel sichtbar werden. Je nach Bedarf, kannst du aus 3 Leistungsmodi wählen. Außerdem reinigt die Düse bis zu 0mm nah an Kanten und in Ecken, sodass du mühelos jeden Winkel deines Zuhauses mit dem kabellosen Staubsauger erreichst.

Dank Handstück, LED- & Tierhaarzubehör maximal vielseitig

Dank Handstück, LED- & Tierhaarzubehör maximal vielseitig

Erreiche jede Ecke ganz mühelos, indem du den Staubsauger nach deinen Bedürfnissen konfigurierst. Verwandle ihn im Handumdrehen vom Bodensauger zum Handstaubsauger und wähle eines der Zubehörteile mit LED-Beleuchtung. So siehst du selbst beim Saugen mit Handstück jeden noch so kleinen Staubpartikel. Die Tierhaardüse hält dein Zuhause frei von feinen und langen Haaren auf verschiedenen Oberflächen - auch auf Sofa oder Hundebett. Mit der langen Fugendüse kommst du in enge Zwischenräume. Die 2-in-1-Kombidüse läasst sich zwischen einer weichen Bürste und breiten Fugendüse switchen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image VRS_DA_AW00001000

Bewertungen

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. (1) Eco-Modus, nur Handgerät

  2. (2) Auf Hartböden im Turbomodus

  3. (3) Auf Hartböden mit Saugdüse

  4. (4) Im Turbomodus

  5. (5) Auf Hartböden im Turbomodus, ein Zug = eine Vorwärts- und Rückwärtsbewegung

  6. (6) Nur Handgerät

  7. (7) Turbomodus, nur Handgerät

  8. (8) Basierend auf einem Haus von 360m2 mit harten Böden, im Eco-Modus.

  9. (9) >0,5 μm Partikelgröße