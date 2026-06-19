Dank Handstück, LED- & Tierhaarzubehör maximal vielseitig

Erreiche jede Ecke ganz mühelos, indem du den Staubsauger nach deinen Bedürfnissen konfigurierst. Verwandle ihn im Handumdrehen vom Bodensauger zum Handstaubsauger und wähle eines der Zubehörteile mit LED-Beleuchtung. So siehst du selbst beim Saugen mit Handstück jeden noch so kleinen Staubpartikel. Die Tierhaardüse hält dein Zuhause frei von feinen und langen Haaren auf verschiedenen Oberflächen - auch auf Sofa oder Hundebett. Mit der langen Fugendüse kommst du in enge Zwischenräume. Die 2-in-1-Kombidüse läasst sich zwischen einer weichen Bürste und breiten Fugendüse switchen.