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XC7055/01
Überlegene Saugleistung dank PowerCyclone 12
TriActive-Düse passt sich deinem Bodentyp an
Längste Laufzeit - 80 Min. im Eco-Modus (1)
Enthält Aqua-Modul zum Wischen
Maximale Vielseitigkeit: 4 Tier- & LED-Düsen
Die PowerCyclone 12 Technologie und der PowerBlade Digitalmotor arbeiten zusammen, um energieeffizient einen starken Luftstrom (bis zu 1080 L/min) (4) zu erzeugen. Die von der Luftfahrttechnik inspirierte PowerCyclone 12 Technologie reinigt Staub und Schmutz außergewöhnlich gründlich. So bietet der Staubsauger eine leistungsstarke Reinigung auf allen Böden, ohne dass der Akku vorzeitig schlapp macht. Mit diesem kabellosen Staubsauger genießt Du leistungsstarke und langanhaltende Reinigung in Deinem Zuhause.
Die TriActive Smart LED-Düse wurde mit dreifacher Wirkung konzipiert, um bis zu 99,9% Staub und Schmutz in einem Zug(5) auf verschiedenen Bodenarten zu entfernen. Der Akkusauger passt die Saugkraft deiner Bodenart an und ermöglicht es dir die Helligkeit der LED-Leuchten anzupassen, damit selbst kleinste Staubpartikel sichtbar werden. Je nach Bedarf, kannst du aus 3 Leistungsmodi wählen. Außerdem reinigt die Düse bis zu 0mm nah an Kanten und in Ecken, sodass du mühelos jeden Winkel deines Zuhauses mit dem kabellosen Staubsauger erreichst.
Erreiche jede Ecke ganz mühelos, indem du den Staubsauger nach deinen Bedürfnissen konfigurierst. Verwandle ihn im Handumdrehen vom Bodensauger zum Handstaubsauger und wähle eines der Zubehörteile mit LED-Beleuchtung. So siehst du selbst beim Saugen mit Handstück jeden noch so kleinen Staubpartikel. Die Tierhaardüse hält dein Zuhause frei von feinen und langen Haaren auf verschiedenen Oberflächen - auch auf Sofa oder Hundebett. Mit der langen Fugendüse kommst du in enge Zwischenräume. Die 2-in-1-Kombidüse läasst sich zwischen einer weichen Bürste und breiten Fugendüse switchen.
Auszeichnungen
Bewertungen
(1) Eco-Modus, nur Handgerät
(2) Auf Hartböden im Turbomodus
(3) Auf Hartböden mit Saugdüse
(4) Im Turbomodus
(5) Auf Hartböden im Turbomodus, ein Zug = eine Vorwärts- und Rückwärtsbewegung
(6) Nur Handgerät
(7) Turbomodus, nur Handgerät
(8) Basierend auf einem Haus von 360m2 mit harten Böden, im Eco-Modus.
(9) >0,5 μm Partikelgröße