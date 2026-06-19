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XV1797/01
XC7067/01
XW9463/11
XW9465/11
XW9384/01
XC7053/01
XC7055/01
XC7057/01
XC8055/01
XC8057/01
XW9385/01
1 x Lithium-Ionen-Akku 25,2 V, 1 x zusätzliches Ladegerät
Zweifache Laufzeit mit zusätzlichem Akku
Betriebsdauer von bis zu 80 Minuten im Energiesparmodus und 30 Minuten im Turbomodus (1)
Verdoppeln Sie die Betriebszeit Ihres kabellosen Philips Nass- und Trockensaugers und/oder kabellosen Philips Staubsaugers.
Zusätzliches Ladegerät zum gleichzeitigen Laden im Lieferumfang enthalten.
Auszeichnungen
Bewertungen
(1) Nur Handstaubsauger.