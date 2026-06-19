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  • Lithium-Ionen-Akku 25,2 V
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Akkupack und LadegerätLithium-Ionen-Akku 25,2 V

XV1797/01

1 Auszeichnung

Lithium-Ionen-Akku 25,2 V
Lithium-Ionen-Akku 25,2 V kompatibel mit allen folgenden kabellosen Philips Nass- und Trockensaugern und kabellosen Philips Staubsaugern: XC6552, XC6553, XC6557, XC7053, XC7055, XC7057, XC8053, XC8054, XC8055, XC8057, XW9383, XW9385, XW9463 und XW9465.
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Zweifache Laufzeit mit zusätzlichem Akku und Ladegerät

Lithium-Ionen-Akku 25,2 V

  • 1 x Lithium-Ionen-Akku 25,2 V, 1 x zusätzliches Ladegerät

  • Zweifache Laufzeit mit zusätzlichem Akku

  • Betriebsdauer von bis zu 80 Minuten im Energiesparmodus und 30 Minuten im Turbomodus (1)

Lithium-Ionen-Akku 25,2 V zur Verdoppelung der Betriebszeit

Verdoppeln Sie die Betriebszeit Ihres kabellosen Philips Nass- und Trockensaugers und/oder kabellosen Philips Staubsaugers.

Zusätzliches Ladegerät im Lieferumfang enthalten

Zusätzliches Ladegerät zum gleichzeitigen Laden im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

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Auszeichnungen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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Haftungsausschlüsse

  1. (1) Nur Handstaubsauger.