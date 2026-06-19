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Bewältige jede Art von Schmutz mit den schnellsten Bürsten der Welt*. Entferne Staub, Schmutz, Flecken und Flüssigkeiten in einem Durchgang. Mit Bürsten, die mit 4000 U/min rotieren, wird sichergestellt, dass die Bürsten kontinuierlich gespült werden und dein Boden immer sauber bleibt.