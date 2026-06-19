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XW9385/01
Patentierte AquaSpin Bürsten: 4.000 U/min Reinigungskraft.
Bewältige jeden Schmutz!
Bis zu 55 Min. Laufzeit*
Hochgeschwindigkeits-Autoreinigung: Lass uns die Arbeit machen!
Reinige jedes Mal mit frischem Wasser: PowerCyclone Aqua
Mit AquaSpin Technologie entwickelt, verfügt er über die schnellsten Bürsten der Welt*, die während und nach der Nutzung immer sauber bleiben.* *In der Kategorie kabellose Nass- & Trockensauger, basierend auf Umdrehungen pro Minute der Bürste, getestet gegen High-End-Modelle, 2025.
Reinige jede Oberfläche und jeden Schmutztyp! Entferne Staub und Schmutz von Teppichen bis zu Hartböden mit unserem leistungsstarken Trockensauger-Modul. Für einen makellos gewischten Boden in einem Durchgang aktiviere unser leistungsstarkes Nass- & Saugmodul!
Eine Ladung, eine Reinigung: Sauge und wische jeden Bereich ohne Unterbrechung. Decke bis zu 285 m² ab! **
Bewertungen
In der Kategorie kabellose Nass- & Trockensauger, basierend auf Umdrehungen pro Minute der Bürste, getestet gegen High-End-Modelle, 2025
Abhängig von Nutzung und Modi
Im Normalmodus zum Staubsaugen und Wischen