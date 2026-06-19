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AquaTrio CordlessKabelloser Nass- und Trockensauger 9000 Series

XW9385/01

Gebaut für Leistung, bereit für jede Herausforderung.
Bewältige jede Art von Schmutz mit den schnellsten Bürsten der Welt*. Entferne Staub, Schmutz, Flecken und Flüssigkeiten in einem Durchgang. Mit Bürsten, die mit 4000 U/min rotieren, wird sichergestellt, dass die Bürsten kontinuierlich gespült werden und dein Boden immer sauber bleibt.
Alle Vorteile anzeigen

Die schnellsten Bürsten der Welt*

Gebaut für Leistung, bereit für jede Herausforderung.

  • Patentierte AquaSpin Bürsten: 4.000 U/min Reinigungskraft.

  • Bewältige jeden Schmutz!

  • Bis zu 55 Min. Laufzeit*

  • Hochgeschwindigkeits-Autoreinigung: Lass uns die Arbeit machen!

  • Reinige jedes Mal mit frischem Wasser: PowerCyclone Aqua

Patentierte AquaSpin Bürsten: 4.000 U/min Reinigungskraft.

Patentierte AquaSpin Bürsten: 4.000 U/min Reinigungskraft.

Mit AquaSpin Technologie entwickelt, verfügt er über die schnellsten Bürsten der Welt*, die während und nach der Nutzung immer sauber bleiben.* *In der Kategorie kabellose Nass- & Trockensauger, basierend auf Umdrehungen pro Minute der Bürste, getestet gegen High-End-Modelle, 2025.

Bewältige alles - Entferne Staub, Schmutz, Flecken und Flüssigkeiten in einem Durchgang

Bewältige alles - Entferne Staub, Schmutz, Flecken und Flüssigkeiten in einem Durchgang

Reinige jede Oberfläche und jeden Schmutztyp! Entferne Staub und Schmutz von Teppichen bis zu Hartböden mit unserem leistungsstarken Trockensauger-Modul. Für einen makellos gewischten Boden in einem Durchgang aktiviere unser leistungsstarkes Nass- & Saugmodul!

Bis zu 55 Min. Laufzeit** für unterbrechungsfreies Reinigen

Bis zu 55 Min. Laufzeit** für unterbrechungsfreies Reinigen

Eine Ladung, eine Reinigung: Sauge und wische jeden Bereich ohne Unterbrechung. Decke bis zu 285 m² ab! **

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Haftungsausschlüsse

  1. In der Kategorie kabellose Nass- & Trockensauger, basierend auf Umdrehungen pro Minute der Bürste, getestet gegen High-End-Modelle, 2025

  2. Abhängig von Nutzung und Modi

  3. Im Normalmodus zum Staubsaugen und Wischen