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Alle Serien

  • XV1793/01 + AquaTrio Cordless, Vac & Wash 9000 series, Wet & Dry Vacuum 9000 series, Neptune LED
  • XW9385_Wet_R6_Cleaning_Rollers_PDP_RGB.tif
  • XW9383_XW9385_BrushReplacement.jpg
  • XV1793/01 + AquaTrio Cordless, Vac & Wash 9000 series, Wet & Dry Vacuum 9000 series, Neptune LED
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Zubehörteile für den kabellosen AquaTrioErsatzbürsten

XV1793/01

2.3

| (4) Bewertungen

1 Auszeichnung

Ersatzbürsten

Ersatzbürsten-Set, kompatibel mit dem kabellosen Philips AquaTrio Nass- und Trockensauger der 9000er Serie. Im Set sind zwei ultraweichen Power-Bürsten aus Mikrofaser enthalten. Empfohlener Austausch alle 6 Monate.

Alle Vorteile anzeigen
Kompatible Produkte
9000 Series

9000 Series
Kabelloser AquaTrio Nass- und Trockensauger

XW9463/11

AquaTrio Cordless

AquaTrio Cordless
9000 Series Nass- und Trockensauger

XW9465/11

AquaTrio Cordless

AquaTrio Cordless
Kabelloser Nass- und Trockensauger 9000 Series

XW9384/01

AquaTrio Cordless

AquaTrio Cordless
Kabelloser Nass- und Trockensauger 9000 Series

XW9385/01

AquaTrio Cordless

AquaTrio Cordless
Kabelloser Nass- und Trockensauger 9000 Series

XW9383/01

Original-Ersatzbürste für AquaTrio kabellos

Ersatzbürsten

  • Für Philips AquaTrio 9000 Staubsauger

  • Enthält 2 ultraweiche Mikrofaserbürsten

  • Sanft auf allen Hartböden

  • Für optimale Ergebnisse: Bürstenaustausch alle 6 Monate

Ultraweiche Mikrofaserbürste

Zwei ultraweiche Power-Bürsten aus Mikrofaser, für Hartböden geeignet*.

Für ein optimales Reinigungsergebnis alle 6 Monate austauschen

Für eine dauerhaft optimale Reinigungsleistung Ihres Geräts empfehlen wir, die Bürsten alle 6 Monate auszutauschen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Auszeichnungen

  • Bild von VRS_PBTAWARD66

Bewertungen

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2.3

von 5

4

Bewertungen

5
4
1

29/11/2023

Deutschland

Deutschland

Viel zu weich

Grundsätzlich funktioniert die Nassreinigung nicht schlecht, leider sind die Bürsten viel zu weich, um z.B. Flecken von Fliesen zu entfernen. Eine Alternative mit harten Bürsten wäre zu empfehlen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AquaTrio Cordless Accessories XV1793/01 Ersatzbürsten verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AquaTrio Cordless Accessories XV1793/01 Ersatzbürsten verfasst

01/06/2024

Deutschland

Deutschland

Bürsten sind viel zu weich und sollten etwas sei

Die Bürsten sollten länger und stärker sein. Viel zu weich

Diese Bewertung wurde für AquaTrio Cordless Accessories XV1793/01 Ersatzbürsten verfasst

Diese Bewertung wurde für AquaTrio Cordless Accessories XV1793/01 Ersatzbürsten verfasst

07/01/2024

Deutschland

Deutschland

Probleme mit mikrobürsten

Probleme während des saugen. Die Bürsten springen immer raus. Es ist viel zur weich und macht bei hartnäckigen Schmutz nicht sauber

Diese Bewertung wurde für AquaTrio Cordless Accessories XV1793/01 Ersatzbürsten verfasst

Diese Bewertung wurde für AquaTrio Cordless Accessories XV1793/01 Ersatzbürsten verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Holzböden: Nur für nicht saugfähige Böden geeignet