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XV1793/01
Ersatzbürsten
Ersatzbürsten-Set, kompatibel mit dem kabellosen Philips AquaTrio Nass- und Trockensauger der 9000er Serie. Im Set sind zwei ultraweichen Power-Bürsten aus Mikrofaser enthalten. Empfohlener Austausch alle 6 Monate.
XW9463/11
XW9465/11
XW9384/01
XW9385/01
XW9383/01
Für Philips AquaTrio 9000 Staubsauger
Enthält 2 ultraweiche Mikrofaserbürsten
Sanft auf allen Hartböden
Für optimale Ergebnisse: Bürstenaustausch alle 6 Monate
Zwei ultraweiche Power-Bürsten aus Mikrofaser, für Hartböden geeignet*.
Für eine dauerhaft optimale Reinigungsleistung Ihres Geräts empfehlen wir, die Bürsten alle 6 Monate auszutauschen.
Auszeichnungen
2.3
von 5
4
Bewertungen
Axtension78
29/11/2023
Deutschland
Viel zu weich
Grundsätzlich funktioniert die Nassreinigung nicht schlecht, leider sind die Bürsten viel zu weich, um z.B. Flecken von Fliesen zu entfernen. Eine Alternative mit harten Bürsten wäre zu empfehlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AquaTrio Cordless Accessories XV1793/01 Ersatzbürsten verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AquaTrio Cordless Accessories XV1793/01 Ersatzbürsten verfasst
Resiwally
01/06/2024
Deutschland
Bürsten sind viel zu weich und sollten etwas sei
Die Bürsten sollten länger und stärker sein. Viel zu weich
Diese Bewertung wurde für AquaTrio Cordless Accessories XV1793/01 Ersatzbürsten verfasst
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Babuba
07/01/2024
Deutschland
Probleme mit mikrobürsten
Probleme während des saugen. Die Bürsten springen immer raus. Es ist viel zur weich und macht bei hartnäckigen Schmutz nicht sauber
Diese Bewertung wurde für AquaTrio Cordless Accessories XV1793/01 Ersatzbürsten verfasst
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Holzböden: Nur für nicht saugfähige Böden geeignet