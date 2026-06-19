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XW9465/11
Patentierte AquaSpin Bürsten: 4.000 U/min Reinigungskraft.
Bewältige jeden Schmutz!
Bis zu 55 Min. Laufzeit*
Hochgeschwindigkeits-Auto-Reinigung: lass uns die Arbeit machen!
Reinigung mit frischem Wasser, jedes Mal: PowerCyclone Aqua
Reinige jede Oberfläche und jeden Schmutztyp! Entferne Staub und Schmutz von Teppichen bis zu Hartböden mit unserem leistungsstarken Trockensauger-Modul. Für einen makellos gewischten Boden in einem Durchgang aktiviere unser leistungsstarkes Nass- & Saugmodul!
AquaTrio reinigt sich nach jedem Gebrauch automatisch und entfernt Feuchtigkeit, Schmutz und Bakterien. Keine manuelle Reinigung erforderlich. Immer sauber und einsatzbereit.
PowerCyclone Aqua scheidet Schmutz und Schmutzwasser effizient ab und schließt sie ein und ermöglicht so einen konstanten Frischwasserzufluss durch die Bürsten und auf den Boden.
Bewertungen
In der Kategorie kabelloser Nass- & Trockensauger, basierend auf Umdrehungen pro Minute der Bürste, getestet gegen High-End-Modelle, 2025
Abhängig von Nutzung und Modi
Im Normalmodus für Saugen und Wischen