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AquaTrio Cordless9000 Series Nass- und Trockensauger

XW9465/11

Gebaut für Leistung, bereit für jede Herausforderung.
Bewältige jede Art von Schmutz mit den schnellsten Bürsten der Welt*. Entferne Staub, Schmutz, Flecken und Flüssigkeiten in einem Durchgang. Mit Bürsten, die mit 4000 U/min rotieren, werden die Bürsten kontinuierlich gespült und dein Boden bleibt immer sauber.
Alle Vorteile anzeigen

Die schnellsten Bürsten der Welt*

Gebaut für Leistung, bereit für jede Herausforderung.

  • Patentierte AquaSpin Bürsten: 4.000 U/min Reinigungskraft.

  • Bewältige jeden Schmutz!

  • Bis zu 55 Min. Laufzeit*

  • Hochgeschwindigkeits-Auto-Reinigung: lass uns die Arbeit machen!

  • Reinigung mit frischem Wasser, jedes Mal: PowerCyclone Aqua

Bewältige alles - Entferne Staub, Schmutz, Flecken und Flüssigkeiten in einem Durchgang

Bewältige alles - Entferne Staub, Schmutz, Flecken und Flüssigkeiten in einem Durchgang

Reinige jede Oberfläche und jeden Schmutztyp! Entferne Staub und Schmutz von Teppichen bis zu Hartböden mit unserem leistungsstarken Trockensauger-Modul. Für einen makellos gewischten Boden in einem Durchgang aktiviere unser leistungsstarkes Nass- & Saugmodul!

Hochgeschwindigkeits-Autoreinigung: Lass uns die Arbeit machen!

Hochgeschwindigkeits-Autoreinigung: Lass uns die Arbeit machen!

AquaTrio reinigt sich nach jedem Gebrauch automatisch und entfernt Feuchtigkeit, Schmutz und Bakterien. Keine manuelle Reinigung erforderlich. Immer sauber und einsatzbereit.

Reinige jedes Mal mit frischem Wasser: PowerCyclone Aqua.

Reinige jedes Mal mit frischem Wasser: PowerCyclone Aqua.

PowerCyclone Aqua scheidet Schmutz und Schmutzwasser effizient ab und schließt sie ein und ermöglicht so einen konstanten Frischwasserzufluss durch die Bürsten und auf den Boden.

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Haftungsausschlüsse

  1. In der Kategorie kabelloser Nass- & Trockensauger, basierend auf Umdrehungen pro Minute der Bürste, getestet gegen High-End-Modelle, 2025

  2. Abhängig von Nutzung und Modi

  3. Im Normalmodus für Saugen und Wischen