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XV1791/01
Ersatzfilter
Ersatzfilterset, kompatibel mit dem kabellosen Philips AquaTrio Nass- und Trockenstaubsauger 9000 Series. Im Set ist das komplette Filtergehäuse einschließlich oberer und unterer Abdeckung und abwaschbarem Schaumstofffilter enthalten. Empfohlener Austausch alle 6 Monate.
XW9463/11
XW9465/11
XW9384/01
XW9385/01
XW9383/01
Filterset für Philips AquaTrio 9000 Series
Enthält obere und untere Filterabdeckungen
Abwaschbarer Schaumstofffilter für einfache Reinigung
Wechsle das Filterset alle 6 Monate aus
Filtergehäuse einschließlich oberer und unterer Abdeckung
Der Schaumstofffilter kann für dauerhafte Leistung ganz einfach unter fließendem Wasser abgewaschen oder in der Waschmaschine gewaschen werden.
Für eine dauerhaft optimale Reinigungsleistung des Geräts empfehlen wir, die Filter alle 6 Monate auszutauschen.
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