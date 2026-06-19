ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • XV1791/01 + AquaTrio Cordless, Vac & Wash 9000 series, Wet & Dry Vacuum 9000 series, Neptune LED
  • XW9385_R3_FILTER_Split_PDP_RGB
  • XW9385_Filter_Position_PDP_RGB.tif
  • XW9383_XW9385_CleanFilter.jpg
  • XV1791/01 + AquaTrio Cordless, Vac & Wash 9000 series, Wet & Dry Vacuum 9000 series, Neptune LED
  • XW9385_R3_FILTER_Split_PDP_RGB
  • XW9385_Filter_Position_PDP_RGB.tif
  • XW9383_XW9385_CleanFilter.jpg

Zubehörteile für den kabellosen AquaTrioErsatzfilter

XV1791/01

1 Auszeichnung

Ersatzfilter

Ersatzfilterset, kompatibel mit dem kabellosen Philips AquaTrio Nass- und Trockenstaubsauger 9000 Series. Im Set ist das komplette Filtergehäuse einschließlich oberer und unterer Abdeckung und abwaschbarem Schaumstofffilter enthalten. Empfohlener Austausch alle 6 Monate.

Alle Vorteile anzeigen
Kompatible Produkte
9000 Series

9000 Series
Kabelloser AquaTrio Nass- und Trockensauger

XW9463/11

AquaTrio Cordless

AquaTrio Cordless
9000 Series Nass- und Trockensauger

XW9465/11

AquaTrio Cordless

AquaTrio Cordless
Kabelloser Nass- und Trockensauger 9000 Series

XW9384/01

AquaTrio Cordless

AquaTrio Cordless
Kabelloser Nass- und Trockensauger 9000 Series

XW9385/01

AquaTrio Cordless

AquaTrio Cordless
Kabelloser Nass- und Trockensauger 9000 Series

XW9383/01

Original-Ersatzfilter für kabellosen AquaTrio

Ersatzfilter

  • Filterset für Philips AquaTrio 9000 Series

  • Enthält obere und untere Filterabdeckungen

  • Abwaschbarer Schaumstofffilter für einfache Reinigung

  • Wechsle das Filterset alle 6 Monate aus

Filtergehäuse einschließlich oberer und unterer Abdeckung

Filtergehäuse einschließlich oberer und unterer Abdeckung

Abwaschbarer Filter speziell für länger anhaltende hohe Luftgeschwindigkeit entwickelt

Der Schaumstofffilter kann für dauerhafte Leistung ganz einfach unter fließendem Wasser abgewaschen oder in der Waschmaschine gewaschen werden.

Für ein optimales Reinigungsergebnis alle 6 Monate austauschen

Für eine dauerhaft optimale Reinigungsleistung des Geräts empfehlen wir, die Filter alle 6 Monate auszutauschen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Auszeichnungen

  • Bild von VRS_PBTAWARD66

Bewertungen

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.