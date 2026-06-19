Abnehmbarer 25,2-Volt-Akku für längere Reinigung.

Möchtest du weiter reinigen, ohne den Staubsauger erneut aufladen zu müssen? Mit dem abnehmbaren Akku kannst du einen bereits geladenen Akku in den Staubsauger einsetzen und die Reinigung praktisch nahtlos dort fortsetzen, wo du aufgehört hast⁴.