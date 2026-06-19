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  • Erlebe, wie mühelos Sauberkeit sein kann
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3000 SeriesKabelloser Staubsauger

XC3131/61

Erlebe, wie mühelos Sauberkeit sein kann
Mit dem leichten Philips 3000 Series wird staubsaugen zum Kinderspiel. PowerCyclone-Technologie bietet starke Saugkraft auf Hartböden und beleuchtet mit der LED-Düse selbst versteckten Staub. Dich erwartet einfach und bequemens Reinigen.
Alle Vorteile anzeigen

Bis zu 60 Min Reinigung mit einer Akkuladung (1)

Erlebe, wie mühelos Sauberkeit sein kann

  • Starke Saugkraft mit PowerCyclone 8-Technologie

  • LED-Düse für Hartböden, damit kein Staub entgeht

  • Bis zu 60 Min. im Eco und 15 Min. im Turbo (2)

  • Inklusive Aqua-Modul zum Wischen

  • 2 Modi, 2x Zubehör, Wandhalterung mit Aufbewahrung

PowerCyclone 8: starke Saugkraft bei minimalem Akkuverbrauch(8)

PowerCyclone 8: starke Saugkraft bei minimalem Akkuverbrauch(8)

PowerCyclone 8 und PowerBlade Digitalmotor arbeiten Hand in Hand, um energieeffizient einen starken Luftstrom von bis zu 820 L/min (3)zu erzeugen. Das Ergebnis? Gründliches Aufsaugen von Staub und Schmutz bei längerer Akkulaufzeit – insbesondere auf Hartböden.

Digitaler Motor für Langlebigkeit.

Digitaler Motor für Langlebigkeit.

Der digitale Motor des kabellosen Staubsaugers sorgt für eine langlebige und leistungsstarke Reinigung.

Abnehmbarer 25,2-Volt-Akku für längere Reinigung.

Abnehmbarer 25,2-Volt-Akku für längere Reinigung.

Möchtest du weiter reinigen, ohne den Staubsauger erneut aufladen zu müssen? Mit dem abnehmbaren Akku kannst du einen bereits geladenen Akku in den Staubsauger einsetzen und die Reinigung praktisch nahtlos dort fortsetzen, wo du aufgehört hast⁴.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. (1) Eco-Modus, nur Handgerät

  2. (2) Eco-Modus, nur Handgerät / Turbo-Modus, nur Handgerät

  3. (3) Im Turbo-Modus

  4. (4) In Turbo-Modus,auf Hartböden