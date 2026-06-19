Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
XC3131/61
Starke Saugkraft mit PowerCyclone 8-Technologie
LED-Düse für Hartböden, damit kein Staub entgeht
Bis zu 60 Min. im Eco und 15 Min. im Turbo (2)
Inklusive Aqua-Modul zum Wischen
2 Modi, 2x Zubehör, Wandhalterung mit Aufbewahrung
PowerCyclone 8 und PowerBlade Digitalmotor arbeiten Hand in Hand, um energieeffizient einen starken Luftstrom von bis zu 820 L/min (3)zu erzeugen. Das Ergebnis? Gründliches Aufsaugen von Staub und Schmutz bei längerer Akkulaufzeit – insbesondere auf Hartböden.
Der digitale Motor des kabellosen Staubsaugers sorgt für eine langlebige und leistungsstarke Reinigung.
Möchtest du weiter reinigen, ohne den Staubsauger erneut aufladen zu müssen? Mit dem abnehmbaren Akku kannst du einen bereits geladenen Akku in den Staubsauger einsetzen und die Reinigung praktisch nahtlos dort fortsetzen, wo du aufgehört hast⁴.
Bewertungen
(1) Eco-Modus, nur Handgerät
(2) Eco-Modus, nur Handgerät / Turbo-Modus, nur Handgerät
(3) Im Turbo-Modus
(4) In Turbo-Modus,auf Hartböden