Langanhaltend gründliche Rasur, intelligenter Hautkomfort Der Philips i9000 Prestige mit Triple Action Lift & Cut-Rasiersystem und dem kompakten, flexiblen 360°Präzisionsscherkopf ermöglicht eine hautnahe Rasur, selbst an schwer erreichbaren Stellen. Dank KI passt sich SkinIQ an und gewährleistet so Hautkomfort.