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XV1433/00
Ersatzteilset für HomeRun Saugroboter 2000 und 3000 Series
Alles, was du für die Wartung deines HomeRun Saugroboter 2000 und 3000 Series benötigst. Das Original-Ersatzteilset enthält 2 EPA11-Filter, 1 Kehrwalze und 1 Seitenbürste. Geeignet für die Modelle XU2000, XU2100, XU3000, XU3100 und XU3110.
XU2000/15
XU2100/20
XU2100/10
XU3000/01
XU3000/02
XU3100/01
XU3110/02
2x EPA11-Filter Ersatzteilset für HomeRun Saug-Wischroboter 3000
1 Kehrwalze
1 Seitenbürste
Kompatibel mit: 2000 und 3000 Series
Das Set enthält 2 EPA11-Filter. Der Filter erfasst mehr als 95 % Feinstaub, bevor die Luft wieder in den Raum abgegeben wird. Das Ergebnis: saubere und staubfreie Luft in deinem Zuhause. Der Filter sollte alle 3 bis 6 Monate ausgetauscht werden.
Die Kehrwalze unter dem Roboter löst und hebt Schmutz und Staub für ein gründliches Reinigungsergebnis an. Tausche die Kehrwalze alle 6 bis 12 Monate aus.
Für eine gründlichere Reinigung verfügt der Roboter über eine Seitenbürste, um an Kanten entlang zu reinigen und Verschmutzungen so in die Saugöffnung zu befördern. Tausche die Seitenbürste alle 6 bis 12 Monate aus. Die Seitenbürste lässt sich einfach am Roboter einrasten und ermöglicht eine schnelle und einfache Wartung.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
Auszeichnungen
5.0
von 5
1
Bewertung
Ben69
25/05/2026
Nederland
Okee
Hij doet wat hij moet doen Ben heel tevreden Uitstekende prestatie
Diese Bewertung wurde für HomeRun XV1433/00 Vervangingsset voor HomeRun 3000-robots verfasst
Diese Bewertung wurde für HomeRun XV1433/00 Vervangingsset voor HomeRun 3000-robots verfasst
Bei Verwendung mit einem Philips HomeRun Saug-Wischroboter 3000 Series Aqua.