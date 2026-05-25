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Philips HomeRunErsatzteil-Kit für 2000 und 3000 Series

XV1433/00

5

| (1) Bewertung

1 Auszeichnung

Ersatzteilset für HomeRun Saugroboter 2000 und 3000 Series

Alles, was du für die Wartung deines HomeRun Saugroboter 2000 und 3000 Series benötigst. Das Original-Ersatzteilset enthält 2 EPA11-Filter, 1 Kehrwalze und 1 Seitenbürste. Geeignet für die Modelle XU2000, XU2100, XU3000, XU3100 und XU3110.

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Original-Ersatzteilset

Ersatzteilset für HomeRun Saugroboter 2000 und 3000 Series

  • 2x EPA11-Filter Ersatzteilset für HomeRun Saug-Wischroboter 3000

  • 1 Kehrwalze

  • 1 Seitenbürste

  • Kompatibel mit: 2000 und 3000 Series

EPA11-Filter für ausgezeichnete Filterung

Das Set enthält 2 EPA11-Filter. Der Filter erfasst mehr als 95 % Feinstaub, bevor die Luft wieder in den Raum abgegeben wird. Das Ergebnis: saubere und staubfreie Luft in deinem Zuhause. Der Filter sollte alle 3 bis 6 Monate ausgetauscht werden.

Kehrwalze für alle Böden

Die Kehrwalze unter dem Roboter löst und hebt Schmutz und Staub für ein gründliches Reinigungsergebnis an. Tausche die Kehrwalze alle 6 bis 12 Monate aus.

Reinigt nah an Wänden entlang und erreicht auch Ecken

Für eine gründlichere Reinigung verfügt der Roboter über eine Seitenbürste, um an Kanten entlang zu reinigen und Verschmutzungen so in die Saugöffnung zu befördern. Tausche die Seitenbürste alle 6 bis 12 Monate aus. Die Seitenbürste lässt sich einfach am Roboter einrasten und ermöglicht eine schnelle und einfache Wartung.

Technische Daten

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Auszeichnungen

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5.0

von 5

1

Bewertung

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2
1

25/05/2026

Nederland

Nederland

Okee

Hij doet wat hij moet doen Ben heel tevreden Uitstekende prestatie

Diese Bewertung wurde für HomeRun XV1433/00 Vervangingsset voor HomeRun 3000-robots verfasst

Diese Bewertung wurde für HomeRun XV1433/00 Vervangingsset voor HomeRun 3000-robots verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Bei Verwendung mit einem Philips HomeRun Saug-Wischroboter 3000 Series Aqua.