Absaugstation mit ausreichend Fassungsvermögen für 70 Tage

Dank der eleganten Absaugstation haben Sie 70 Tage* lang Ruhe. Der Roboter entleert sich automatisch in der Absaugstation. Diese verfügt über einen 3,0-Liter-S-Bag, der groß genug ist, um 70 Tage lang Staub und Schmutz aufzunehmen, was Ihnen den Aufwand des Entleerens erspart. Der universelle S-Bag kann hygienisch und staubfrei entsorgt werden – ideal für Asthmatiker und Allergiker.