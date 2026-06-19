ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Erleben Sie das Gefühl, jeden Tag in ein sauberes Zuhause zurückzukehren.
  • Erleben Sie das Gefühl, jeden Tag in ein sauberes Zuhause zurückzukehren.
  • Erleben Sie das Gefühl, jeden Tag in ein sauberes Zuhause zurückzukehren.
  • Erleben Sie das Gefühl, jeden Tag in ein sauberes Zuhause zurückzukehren.
  • Erleben Sie das Gefühl, jeden Tag in ein sauberes Zuhause zurückzukehren.
  • Erleben Sie das Gefühl, jeden Tag in ein sauberes Zuhause zurückzukehren.
  • Erleben Sie das Gefühl, jeden Tag in ein sauberes Zuhause zurückzukehren.
  • Erleben Sie das Gefühl, jeden Tag in ein sauberes Zuhause zurückzukehren.
  • Erleben Sie das Gefühl, jeden Tag in ein sauberes Zuhause zurückzukehren.
  • Erleben Sie das Gefühl, jeden Tag in ein sauberes Zuhause zurückzukehren.
  • Erleben Sie das Gefühl, jeden Tag in ein sauberes Zuhause zurückzukehren.
  • Erleben Sie das Gefühl, jeden Tag in ein sauberes Zuhause zurückzukehren.

HomeRun 2000 SeriesSaugroboter

XU2100/20

Erleben Sie das Gefühl, jeden Tag in ein sauberes Zuhause zurückzukehren.
Genießen Sie müheloses Reinigen dank unseres Saug- und Wischroboters mit leistungsstarker Saugkraft. Erleben Sie 70 Tage sorgenfreie Bequemlichkeit mit der stylischen Absaugstation. Unser Roboter ermöglicht Ihnen vortschrittliche Reinigung, die auf die Bedürfnisse Ihres Zuhauses zugeschnitten ist.
Alle Vorteile anzeigen

Tägliche Nass- und Trockenreinigung ohne Aufwand.

Erleben Sie das Gefühl, jeden Tag in ein sauberes Zuhause zurückzukehren.

  • Saugen und Wischen in einem Durchgang

  • Teppich-Boost Funktion

  • LDS Radar-Navigation

  • Kompakte Absaugstation

  • Mit der HomeRun App verbunden

Saugen und Wischen in einem Durchgang, um Schmutz mühelos zu entfernen

Saugen und Wischen in einem Durchgang, um Schmutz mühelos zu entfernen

Der Roboter saugt und wischt harte Böden in einem Durchgang und entfernt die feine Staubschicht, die sich täglich auf dem Boden ansammelt. Das Gerät entfernt mehr Feinstaub als beim reinen Staubsaugen, sodass deine Füße sauber bleiben, selbst wenn du barfuß läufst.

Absaugstation mit ausreichend Fassungsvermögen für 70 Tage

Absaugstation mit ausreichend Fassungsvermögen für 70 Tage

Dank der eleganten Absaugstation haben Sie 70 Tage* lang Ruhe. Der Roboter entleert sich automatisch in der Absaugstation. Diese verfügt über einen 3,0-Liter-S-Bag, der groß genug ist, um 70 Tage lang Staub und Schmutz aufzunehmen, was Ihnen den Aufwand des Entleerens erspart. Der universelle S-Bag kann hygienisch und staubfrei entsorgt werden – ideal für Asthmatiker und Allergiker.

Starke Saugleistung zur Aufnahme von Staub und Schmutz

Starke Saugleistung zur Aufnahme von Staub und Schmutz

Dank der starken Saugleistung des Roboters wird grober Schmutz, wie z. B. Krümel und Tierhaare, aufgenommen. Er entfernt nicht nur alltägliche Schmutzablagerungen auf dem Boden, sondern auch feineren Staub aus Teppichen*.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. 1 Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsbedingungen, Nutzungsweise usw. variieren.

  2. 2 Getestet mit dem Modus "Nur Saugen" in der höchsten Saugkraftstufe.

  3. 3 Getestet mit der niedrigsten Saugkraft und der geringsten Wischwassereinstellung im Saug- und Wischmodus.

  4. 4 Verglichen mit der Stationsgröße der HomeRun 3000 Serie XU3100.