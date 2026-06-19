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XU2100/20
Saugen und Wischen in einem Durchgang
Teppich-Boost Funktion
LDS Radar-Navigation
Kompakte Absaugstation
Mit der HomeRun App verbunden
Der Roboter saugt und wischt harte Böden in einem Durchgang und entfernt die feine Staubschicht, die sich täglich auf dem Boden ansammelt. Das Gerät entfernt mehr Feinstaub als beim reinen Staubsaugen, sodass deine Füße sauber bleiben, selbst wenn du barfuß läufst.
Dank der eleganten Absaugstation haben Sie 70 Tage* lang Ruhe. Der Roboter entleert sich automatisch in der Absaugstation. Diese verfügt über einen 3,0-Liter-S-Bag, der groß genug ist, um 70 Tage lang Staub und Schmutz aufzunehmen, was Ihnen den Aufwand des Entleerens erspart. Der universelle S-Bag kann hygienisch und staubfrei entsorgt werden – ideal für Asthmatiker und Allergiker.
Dank der starken Saugleistung des Roboters wird grober Schmutz, wie z. B. Krümel und Tierhaare, aufgenommen. Er entfernt nicht nur alltägliche Schmutzablagerungen auf dem Boden, sondern auch feineren Staub aus Teppichen*.
Bewertungen
1 Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsbedingungen, Nutzungsweise usw. variieren.
2 Getestet mit dem Modus "Nur Saugen" in der höchsten Saugkraftstufe.
3 Getestet mit der niedrigsten Saugkraft und der geringsten Wischwassereinstellung im Saug- und Wischmodus.
4 Verglichen mit der Stationsgröße der HomeRun 3000 Serie XU3100.