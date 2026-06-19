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Philips HomeRunWischpads der 2000 und 3000 Serie

XV1430/00

1 Auszeichnung

Wischpads für HomeRun Saugroboter Series 2000 und 3000
Verwende die waschbaren Mikrofaser-Wischpads mit den HomeRun Saugrobotern Series 2000 und 3000, um die feine Staubschicht zu beseitigen, die sich täglich auf den Böden ansammelt. Die Wischpads sind für die Modelle XU2000, XU2100, XU3000, XU3100 und XU3110 geeignet.
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Entfernt mehr Feinstaub als nur mit Saugen

Wischpads für HomeRun Saugroboter Series 2000 und 3000

  • 4x Mikrofaser-Wischpads

  • Kompatibel mit: 2000 und 3000 Series

  • Waschbar (max. 60 Grad)

Waschbare und wiederverwendbare Wischpads

Die Mikrofaser-Wischpads sind bei maximal 60 Grad Celsius waschbar und lassen sich einfach anbringen und wieder entfernen. Wir empfehlen, das Wischpad nach jedem Reinigungsdurchgang zu waschen.

Für eine sanfte, aber effektive Reinigung

Das weiche Mikrofasermaterial löst Staub und Schmutz, hebt ihn an und absorbiert ihn. Es wurde speziell für die Reinigung empfindlicher Oberflächen, z. B. Holzböden, entwickelt.

Alle 3 bis 6 Monate austauschen

Die langlebigen Wischpads wurden für die tägliche Nass- und Trockenreinigung von Böden entwickelt. Um die optimale Reinigungsleistung des Saugroboters beizubehalten, tausche die Wischpads alle 3 bis 6 Monate aus. Mit der HomeRun App wirst du erinnert, wenn das Wischpad ausgetauscht werden muss.

Technische Daten

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Auszeichnungen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Bewertungen

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Haftungsausschlüsse

  1. Bei Verwendung mit einem Philips HomeRun Saug-Wischroboter 3000 Series Aqua