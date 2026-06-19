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XV1430/00
XU2000/15
XU2100/20
XU2100/10
XU3000/01
XU3000/02
XU3100/01
XU3110/02
4x Mikrofaser-Wischpads
Kompatibel mit: 2000 und 3000 Series
Waschbar (max. 60 Grad)
Die Mikrofaser-Wischpads sind bei maximal 60 Grad Celsius waschbar und lassen sich einfach anbringen und wieder entfernen. Wir empfehlen, das Wischpad nach jedem Reinigungsdurchgang zu waschen.
Das weiche Mikrofasermaterial löst Staub und Schmutz, hebt ihn an und absorbiert ihn. Es wurde speziell für die Reinigung empfindlicher Oberflächen, z. B. Holzböden, entwickelt.
Die langlebigen Wischpads wurden für die tägliche Nass- und Trockenreinigung von Böden entwickelt. Um die optimale Reinigungsleistung des Saugroboters beizubehalten, tausche die Wischpads alle 3 bis 6 Monate aus. Mit der HomeRun App wirst du erinnert, wenn das Wischpad ausgetauscht werden muss.
Auszeichnungen
Bewertungen
Bei Verwendung mit einem Philips HomeRun Saug-Wischroboter 3000 Series Aqua