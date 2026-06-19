Alle 3 bis 6 Monate austauschen

Die langlebigen Wischpads wurden für die tägliche Nass- und Trockenreinigung von Böden entwickelt. Um die optimale Reinigungsleistung des Saugroboters beizubehalten, tausche die Wischpads alle 3 bis 6 Monate aus. Mit der HomeRun App wirst du erinnert, wenn das Wischpad ausgetauscht werden muss.