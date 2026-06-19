Es ist so einfach, von einem sauberen Zuhause begrüßt zu werden

Revolutioniere deine Reinigungsroutine, indem du gleichzeitig saugst und wischst. Der Roboter verfügt über die doppelte Saugleistung¹ und sorgt für eine gründliche Reinigung. Der Roboter erhöht die Leistung bei Teppichen und sorgt dafür, dass die Böden blitzsauber werden. Alles lässt sich mühelos mit der HomeRun App steuern.