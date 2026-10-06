Mein Philips HomeRun Saugroboter entleert sich nicht automatisch

Die Philips HomeRun Modelle XU7100, XU5100 XU3100, XU3110 und XU2100 sind mit einer Absaugstation ausgestattet. Nach der Reinigung wird der Staubbehälter automatisch in den Einweg-Staubbeutel der Absaugstation entleert.



So stellst du sicher, dass der Roboter seinen Staubbehälter automatisch in den Einweg-Staubbeutel entleert:

Die Station muss an die Stromversorgung angeschlossen sein.

Prüfe, ob der Einweg-Staubbeutel korrekt eingesetzt ist. Tipp : Sieh dir das Video zur Verwendung der Absaugstation des Robotermodells unten an.

: Sieh dir das Video zur Verwendung der Absaugstation des Robotermodells unten an. Vergewissere dich, dass der Staubbeutel nicht voll ist.

Prüfe, ob der Deckel der Station geschlossen ist.

Deaktiviere den Leise-Modus oder den "Nicht stören"-Modus in der HomeRun App.

Prüfe, ob der Einlass der Absaugstation blockiert ist.



Hinweis für Modell XU7100

Die automatische Entleerung wird nicht gestartet, wenn du den Roboter manuell zurück in die Station bewegst.

Die automatische Entleerung wird nur gestartet, wenn der Roboter automatisch zur Station zurückkehrt.

Hinweis für Modell XU5100

Die Selbstreinigung beginnt, sobald der Roboter manuell in die Station zurückgebracht wird oder automatisch zur Station zurückkehrt.

Um die automatische Selbstreinigung manuell zu starten, öffne die Philips HomeRun App und wähle deinen Roboter aus der Liste "Meine Roboter" aus. Klicke dann auf der Startseite auf die Schaltfläche "Station" und wähle "Selbstreinigung starten" aus.

Um die automatische Entleerung zu starten, nachdem du den Roboter von manuell zur Station gebracht hast, öffne die Philips HomeRun App und wähle den Roboter in der Liste "Meine Roboter" aus. Klicke dann auf die Hauptmenü-Taste in der oberen linken Ecke und wähle "Einstellungen für automatisches Leeren" aus. Hier kannst du auf die Taste "Staubbehälter jetzt leeren" klicken.

Bitte beachte, dass das automatische Entleeren nur einmal alle 10 Minuten durchgeführt werden kann, um eine Überhitzung des Motors zu vermeiden.



Wenn sich das Problem anhand der oben genannten Lösungen nicht beheben lässt, wende dich für weitere Hilfe an uns.