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Mein Philips HomeRun Saugroboter entleert sich nicht automatisch

Falls sich der Philips HomeRun Saug-Wischroboter (Modelle XU7100, XU5100, XU3100, XU3110 und X2100) nach der Reinigung und Rückkehr zur Station nicht automatisch entleert, findest du unten mögliche Ursachen und Lösungen.

Modelle mit Absaugstation

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: XU5100/10, XU5100/20, XU2100/20. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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