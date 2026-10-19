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Mein kabelloser Staubsauger der 7000er Serie von Philips zeigt einen Fehlercode an

Um zu erfahren, was die Fehlercodes Ihres kabellosen Staubsaugers der 7000er Serie von Philips bedeuten, lesen Sie bitte die folgenden Abschnitte.
 

7000er Modelle

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: XC7055/01, XC7053/01, XC7057/01. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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