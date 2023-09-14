So reinigen Sie den kabellosen Philips Staubsauger der 2000er/3000er Serie
Um herauszufinden, wie Staubbehälter, Filter, Bürste und Wasserbehälter Ihres kabellosen Philips Staubsaugers der 2000er/3000er Serie gereinigt werden, lesen Sie die folgenden Abschnitte. Sie finden den Modellnamen auf dem Staubsaugerstiel und/oder auf der Abbildung unten.
Befolgen Sie diese einfachen Schritte, um den Staubbehälter Ihres kabellosen Philips Staubsaugers zu reinigen:
Schalten Sie das Gerät aus (Abbildung 1).
Entfernen Sie den Eimer, indem Sie den Hebel auf der rechten Seite des Ein-/Ausschalters ziehen (Abb. 2).
Heben Sie das farbige Teil an, um Zugang zum Behälter zu erhalten (Abbildung 3).
Leeren Sie den Staubbehälter (Abbildung 4).
Damit das Gerät gepflegt bleibt, spülen Sie den Staubbehälter unter fließendem Wasser ab. Nicht in der Spülmaschine reinigen (Abbildung 5).
Stellen Sie sicher, dass der Staubbehälter vor dem Wiedereinsetzen komplett trocken (24 Stunden) ist (Abb. 6).
Um sicherzustellen, dass der kabellose Philips Staubsauger optimal funktioniert, sollten Sie den Filter regelmäßig reinigen. Befolgen Sie diese vier einfachen Schritte:
Nachdem Sie das farbige Teil aus dem Behälter entfernt haben, entfernen Sie das Filtergehäuse, indem Sie es gegen den Uhrzeigersinn drehen (Abb. 7).
Nehmen Sie den Schaumstofffilter aus dem Filtergehäuse (Abb. 8).
Klopfen Sie den Schaumstofffilter und das Filtergehäuse über einen Abfallbehälter, um sie zu reinigen (Abb. 9).
Spülen Sie das farbige Teil unter fließendem Wasser ab (Abb. 10) und trocknen Sie es mit einem Tuch (Abb. 11).
Spülen Sie den Schaumstofffilter (Abb. 12) und wringen Sie ihn so oft aus, bis sauberes Wasser austritt (Abb. 13). Achtung: Das Filtergehäuse darf nicht abgespült werden.
Warten Sie 24 Stunden, bis der Schaumstofffilter vollständig getrocknet ist (Abb. 14).
Bauen Sie die Teile wieder zusammen (Abb. 15–18).
Hinweis: Für eine optimale Leistung empfehlen wir, den Filter Ihres Staubsaugers monatlich zu reinigen und alle 6 Monate zu wechseln (Zubehör: XV1631).
Die Düse des kabellosen Philips Staubsaugers enthält eine rotierende Bürste. In dieser Bürste können sich Haare verfangen und sie muss deshalb regelmäßig gewartet werden. Führen Sie die folgenden Schritte aus und sehen Sie sich das Video an , um weitere Informationen zu erhalten:
Schalten Sie die Stromversorgung aus (Abb. 1).
Entfernen Sie die Bürste, während Sie die Taste nach rechts gedrückt halten (Abb. 2).
Entfernen Sie alle sichtbaren Verschmutzungen von Hand (Abb. 3).
Schneiden Sie Haare heraus, die sich in der Bürste verfangen haben, und entfernen Sie sie (Abbildung 4).
Nehmen Sie die Seitenabdeckung (Abb. 5) ab und entfernen Sie Haare, die sich im Zwischenraum angesammelt haben (Abb. 6).
Setzen Sie die Bürste wieder ein. Nun ist der Staubsauger einsatzbereit (Abb 7–8).
Hinweis: Bitte überprüfen und entfernen Sie auch alle Verunreinigungen an den Düsenrädern.
Um Ihre Aqua-Düse in gutem Zustand zu halten, empfehlen wir die folgenden einfachen Schritte zum Reinigen und Trocknen nach jeder Verwendung. Weitere Informationen erfahren Sie im Video:
Entfernen Sie den Filter aus dem Wasserbehälter.
Leeren Sie den Wasserbehälter (Abb. 1).
Reinigen Sie den Wasserbehälter unter fließendem Wasser und schütteln Sie ihn vorsichtig (Abb. 2–5).
Lassen Sie den Wasserbehälter trocknen und reinigen Sie das Tuch, indem Sie es ausspülen oder in die Waschmaschine geben (Abb. 6–7).
Wir empfehlen, das Tuch alle 6 Monate zu ersetzen (Zubehör XV1630).
Hinweis: Der Wasserbehälter im Video unterscheidet sich etwas von Ihrem Wasserbehälter, aber die Reinigungsmethode ist die gleiche (1:36–1:46).
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle:XC2012/01, XC3131/01, XC3131/61. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›