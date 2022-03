Philips DA garantit que les produits livrés sont exempts de défauts et fonctionnels pendant une durée de 2 ans à compter de la livraison du produit au client.



Si un défaut vient exceptionnellement à se produire, le Client peut contacter le service clientèle de Philips DA par téléphone ou via le formulaire disponible sur Internet. Pour ce faire, le Client doit indiquer le numéro de commande qui figure entre autres dans l'e-mail par lequel Philips DA a confirmé de la réception de la commande.



En cas de défaut, Philips DA choisit à sa discrétion de réparer ou de remplacer le produit, ou de rembourser le prix d'achat du produit. Le produit peut être remplacé par le même modèle ou un modèle équipé dont la valeur est au moins comparable à celle du premier produit. Il peut s'agir ici d'un appareil préparé selon les prescriptions du fabricant qui correspond à un appareil neuf du point de vue de la performance et de la fonctionnalité. Le remplacement ou la réparation du produit ne justifie aucune nouvelle garantie. Tous les anciens appareils et composants remplacés deviennent la propriété de Philips DA. Toute autre prétention de garantie, notamment les prétentions en dommages et intérêts, est exclue.



La garantie n'est pas accordée notamment lorsque:

• la mise en service ou l'utilisation privée du produit n'est pas conforme à la notice d'utilisation;

• le produit a été utilisé ou manipulé d'une manière déconseillée ou qui fait l'objet d'un avertissement dans la notice d'utilisation;

• le traitement ou l'entretien du produit est non-conforme, notamment en faisant usage de moyens ou de méthodes qui entraînent des dommages matériels ou superficiels (par ex. sur des écrans);

• la désignation du type et le numéro de série du produit ont été modifiés, supprimés, retirés ou rendus illisibles d'une autre manière;

• des réparations, des adaptations ou des modifications ont été apportées au produit par des personnes ou sociétés qui ne sont pas autorisées par Philips DA;

• des dommages sont issus d'influences extérieures (foudre, eau, feu, etc.) ou d'une manipulation non conforme;

• le produit a fait l'objet d'une utilisation partiellement ou entièrement professionnelle ou commerciale;

• le produit présente une puissance de fonctionnement moins élevée parce que les pièces de rechange et les accessoires utilisés n'ont pas été fabriqués par Philips DA;

• un transport non-conforme (par ex. dans un emballage non-adapté) a provoqué un dommage ou a subi un dommage dû à une chute du produit;

• des souillures, par ex. une forte poussière ou des dépôts de nicotine dans les fentes d'aération, les ventilateurs, sur les écrans, lampes etc. perturbent la fonctionnalité du produit.



La garantie ne s'étend pas aux produits ou pièces de produit exposés à l'usure normale et qui peuvent être considérés comme des pièces d'usure (par ex. batterie). Un produit n'est pas considéré comme défectueux si une modification ou une adaptation a été apportée sur le produit afin de permettre une utilisation pour laquelle le produit n'est pas prévu selon sa spécification initiale (par ex. adaptation à une autre norme de réception ou de raccordement).



Avant de retourner le produit à Philips DA, le Client est tenu d'enregistrer les données et réglages. Philips DA ne saura être tenue responsable des données et programmes perdus ou endommagés qui étaient enregistrés sur un support du produit, ni des conséquences qui en résultent.



