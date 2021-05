Apprendre comment donner le biberon à un bébé peut sembler intimidant au début, mais avec un peu de préparation et d’organisation, vous vous habituerez vite à ce nouveau défi. En un rien de temps, vous trouverez vos propres méthodes pour donner le biberon à bébé en toute sérénité.

Assurez-vous que vous et votre bébé êtes confortablement installés et équipez-vous de biberons et tétines adaptés et vous serez tous les deux prêts à commencer l’aventure !