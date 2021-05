6 min. de lecture

Il est très courant que les bébés régurgitent après la tétée ou le biberon les premiers mois. Les tout petits ne s’en rendent heureusement pas compte et les reflux d’un nourrisson disparaissent avec un simple coup de chiffon. C’est généralement bénin et parfaitement normal mais il est préférable de se renseigner sur les reflux gastriques des bébés et les reflux silencieux – également appelés RGO, reflux gastro-œsophagien - et leur durée pour avoir l’esprit tranquille.

Nous aborderons ici les symptômes du RGO chez un nourrisson, les différents types de reflux et comment aider un bébé avec RGO. Demandez toujours conseil à un professionnel si vous souhaitez plus d’informations.