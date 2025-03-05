Termes recherchés

0

Panier

Votre panier ne contient aucun élément.

    Assistance Philips

    Quelle mousse/quel gel utiliser avec mon rasoir Philips ?

    Publié le 5 mars 2025

    Vous pouvez utiliser n'importe quelle mousse ou n'importe quel gel de rasage disponible dans le commerce pour un rasage sur peau humide avec votre rasoir électrique 100 % étanche Philips.

    Bien que le rasage sur peau humide consomme davantage d'énergie et puisse décharger la batterie de votre rasoir plus rapidement, cela n'affecte pas ses performances. 

    Remarque : avant de mouiller votre rasoir, vérifiez toujours qu'il est bien étanche. Consultez le mode d'emploi (également disponible en ligne) ou vérifiez la présence d'un symbole représentant un robinet ou une baignoire situé à l'arrière de votre rasoir.

    Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : HS9980/15 , HS5980/15 , HS7980/15 , RQ1175/84 , XP9404/38 , XP9404/31 , XP9403/31 , XP9402/46 , XP9402/31 , X9000/10 , XP9402/11 , XP9401/38 , XP9400/31 , XP9208/30 , XP9207/30 , XP9205/30 , XP9204/33 , XP9204/30 , XP9204/10 , XP9203/30 , XP9202/33 , XP9202/30 , XP9202/10 , XP9201/33 , XP9201/30 , XP9200/33 , XP9200/30 , X9003/30 , X9002/30 , X9002/10 , X9001/30 , X9000/30 , X9001/10 , XP9405/31 , XP9405/11 , XP9404/46 , S5887/13 , X5012/00 , S1134/00 , S1141/00 , S1142/00 , S1142/02 , SP9841/32 , S3143/00 , S3143/02 , S3144/00 , S3145/00 , S3241/12 , S3242/12 , S3243/12 , X3001/00 , S3342/13 , S3343/13 , S3344/13 , S7886/78 , X5004/00 , X3053/00 , S7886/58 , X3052/00 , S5466/18 , X3051/00 , S7882/54 , X3003/00 , X3003/02 , S5898/79 , S5887/69 , S5880/50 , S5884/38 , S9975/54 , SP9882/36 , S9980/54 , S3133/51 , SP9883/35R1 , SP9861/16R1 , X3002/00 , S3341/13 , S3244/12 , S9983/55 , S9982/59 , S9982/55 , S9980/74 , S9980/59 , S9975/35 , S9976/55 , S5583/38 , S5884/35 , S3230/52 , S8692/55 , S7782/53 , S5885/69 , S7886/55 , S5898/50 , S7885/63 , S5579/69 , S9975/55 , S9986/63 , S9974/55 , S7783/63 , S8697/23 , S9974/35 , S7882/55 , S7887/58 , S5887/35 , S8696/35 , S8692/35 , S5885/25 , S5885/35 , S7887/63 , S7887/55 , S7887/35 , S5898/35 , S7886/63 , S5898/25 , S5889/11 , S7886/35 , S5887/50 , S7885/55 , S5887/10 , S5884/69 , SP9840/32 , SP9883/35 , SP9871/22 , SP9872/15 , SP9840/31 , SP9883/36 , SP9885/35 , SP9872/22 , X5006/00 , S7887/35R1 , S8697/35 , S8697/55 , S7783/35 , SP9872/22R1 , S9987/50 , S9985/84 , S7783/78 , S9986/55 , S9987/68 , S9711/31R1 , S9987/59 , S9986/58 , S9986/59 , S9985/50 , S5466/17 , S9987/55 , SP9862/14 , SP9820/18R1 , SP9860/13 , SP9863/14 , SP9860/16 , SP9820/18 , S3333/58 , S5588/30 , S5585/10 , S7782/50 , S5586/66 , S5587/10 , S5579/50 , S7786/50 , S5589/38 , S5589/30 , S5587/30 , S5585/35 , S5584/62 , S5584/50 , S5583/10 , S7783/55 , S7783/59 , S7786/59 , S7788/55 , S7788/59 , S5588/38 , S3133/57 , S3134/57 , S1231/41 , S1232/41 , S3350/06 , S3333/54 , S1332/41 , S3233/52 , S3134/51 , S3231/52 , S1333/41 , S1131/41 , S5941/27 , S6620/11 , S6640/44 , SP9861/13 , S3552/12 , SP9821/12 , SP9861/16 , SP9820/12 , S5550/72 , S1030/04 , S1070/04 , S5290/12 , S1510/42 , S5651/45 , S3540/06 , S3530/06 , SW5700/07 , SW6700/14 , SW7700/67 , SW3700/07 , S5270/06 , SW9700/67 , S5250/06 , S7311/66 , S1300/04 , S5672/26 , S5672/12 , S1520/41 , S5550/44 , S5013/26 , S3110/41 , S7520/69 , S9171/69 , S7522/50 , S3520/06 , S3120/06 , S3510/06 , S1320/04 , S3110/06 , S1510/04 , S1310/04 , RQ1155/16 , S5340/06 , S7780/64 , S1520/04 , S7530/50 , S5889/50 , S9090/43 , S7370/41 , S7310/12 , S7510/41 , S7710/26 , S7720/31 , S7920/65 , S5150/63 , S5140/26 , S5320/06 , S7520/50 , S738/17 , S5510/45 , RQ1187/45 , RQ1141/80 , S9111/31 , S9521/31 , S9161/31 , AT890/82 , RQ1251/80 , RQ1251/81 , RQ1275/16OP , RQ1155/82 , RQ1167/16 , RQ1187/16 , RQ1284/21 , RQ1155/80 , YS534/17 , YS521/17 , RQ1155/16OP , RQ1285/21 , AT620/14 , RQ1141/16 , RQ1185/21 , RQ1151/16 , RQ1195/21 , RQ1253/17 , RQ1175/16 , RQ1275/16 , AT890/26 , RQ1250/80 , AT750/26 , AT750/16 , RQ1180/16 , RQ1260/16 , RQ1280/21 , RQ1250/16 , RQ1150/16 , RQ1260/21 , RQ1250/21 , RQ1160/21 , RQ1280/17 , RQ1280/22 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits Cliquez ici pour afficher moins de numéros de produits

    Foire aux questions

    Autres liens utiles

    Vous avez besoin d'aide pour votre produit ?

    Vous cherchez autre chose ?

    Découvrez toutes les options d'assistance Philips

    Page d'accueil de l'assistance
    Warranty icon

    Nous garantissons la qualité pour une tranquillité d'esprit durable.

    Consultez notre politique de garantie
    Refurbishment icon

    Nous donnons une seconde vie aux produits grâce aux éditions reconditionnées.*

    Découvrez nos produits mieux que neufs.
    Parts and accessories

    Nous vous aidons à remplacer les pièces, et non le produit entier*

    Achetez des pièces et accessoires
    Sustainability icon

    Nous assumons la responsabilité de notre impact sur l'environnement

    En savoir plus sur nos objectifs de développement durable

    *Applicable uniquement pour les produits de soins corporels, puériculture et les appareils domestiques.

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Tous droits réservés.

    Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.